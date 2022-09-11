Иосиф Пригожин рассказал секрет популярности Юрия Шатунова
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Иосиф Пригожин рассказал секрет популярности Юрия Шатунова

Иосиф Пригожин рассказал секрет популярности Юрия Шатунова
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о феномене Юрия Шатунова. Муж Валерии в фильме «Ласковый май» и Юрий Шатунов. Лекарство для страны» объяснил, почему музыкант Юрий Шатунов стал настолько популярен во времена СССР. «Он - из народа. Он никем не был ангажирован. Он никем не был придуман. Он был таким, какой он есть», сказал Иосиф Пригожин.
По словам мужа певицы Валерии, люди всегда любят настоящих. «Он был настоящим. То, что он был настоящим и дало тот самый невообразимый взрывной эффект и любовь людей к нему», - заметил Иосиф Пригожин. Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. В конце восьмидесятых годов прошлого века группа «Ласковый май» пользовалась невероятным успехом в СССР.
# Шоу-бизнес Пригожин Иосиф
По материалам: z-aya

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