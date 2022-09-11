Итоги недели: в Ethereum активировали Bellatrix, а биткоин восстановился до $21 000

В сети Ethereum активировали обновление Bellatrix, Binance конвертирует некоторые стейблкоины в BUSD, хешрейт Ethereum Classic обновил максимум в преддверии The Merge и другие события уходящей недели.

Курс биткоина обрушился ниже $19 000, а затем восстановился до $21 000

В ночь на 7 сентября котировки первой криптовалюты опустились до отметки $18 500 впервые с середины июля. Ethereum в моменте торговалась ниже $1500.

Уже на следующий день ведущие криптовалюты вернулись к росту к прежним уровням. 9 сентября курс биткоина превысил $21 000, а Ethereum —$1700.

На момент написания цифровое золото торгуется вблизи $21 700.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Трейдер под псевдонимом filbfilb в интервью Cointelegraph допустил падение биткоина с текущих уровней до $10 000–$11 000. В 2018 году он получил известность благодаря корректному прогнозу завершения медвежьего рынка.

Все цифровые активы из топ-10 по рыночной капитализации закрыли неделю в зеленой зоне. Лучшую динамику показали Solana (+15,4%) и Ethereum (+13,9%).

Данные: CoinGecko.

В Chainalysis допустили расхождение цен Ethereum и биткоина после The Merge. Аналитики считают, что стейкинг сделает вторую по капитализацию криптовалюту похожей на облигации или биржевые товары и, соответственно, может привлечь институциональный капитал.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка составила $1,1 трлн. Индекс доминирования биткоина увеличился до 37,4%.

Разработчики Ethereum активировали обновление Bellatrix

6 сентября команда Ethereum активировала обновление Bellatrix, согласно ранее озвученному плану. Апгрейд является последним шагом перед миграцией основной сети на алгоритм Proof-of-Stake (PoS). Завершение The Merge запланировано предположительно на 15 сентября. Накануне о готовности к переходу на PoS сигнализировали 73% нод Ethereum. Из-за этого наблюдался всплеск пропущенных блоков.

В то же время DeFi-протоколы, предоставляющие кредитные услуги, проголосовали за ограничение или полную остановку заимствований Ethereum, поскольку их используют для получения потенциальных форк-токенов.

Ситуация чревата и другими проблемами — высокая ставка заимствования препятствует операциям по ликвидации. Это повышает шансы неплатежеспособности протокола, а также делает рекурсивные позиции stETH/ETH нерентабельными, усиливая отвязку курса. Подобное произошло в крупнейшем пуле протокола Curve — курс stETH/ETH вновь опустился до $0,95.

Ведущая децентрализованная биржа Uniswap сообщила, что ее протоколы не поддержат какие-либо форки Ethereum на алгоритме Proof-of-Work после The Merge.

Binance конвертирует USDC, USDP и TUSD на балансах в BUSD

С 29 сентября криптовалютная биржа Binance начнет автоматически конвертировать стейблкоины USDC, USDP и TUSD на балансах пользователей в BUSD в соотношении 1:1. Причина — стремление повысить ликвидность и капиталоэффективность для клиентов.

Изменения затронут практически все функции и сервисы платформы — стейкинг, спот, фьючерсы, Binance Pay, кредитование и т.д.

Основатель маркетмейкера Wintermute Евгений Гаевой увидел в инициативе риск снижения рыночной доли USDT и позитив для сегмента. По его словам, такая мера приведет к сосредоточению ликвидности в одной «стабильной монете», а не в разных. С позицией Гаевого согласился CEO Circle, соэмитента USDC, Джереми Аллэйр.

Хешрейт Ethereum Classic достиг исторического максимума

В преддверии активации The Merge хешрейт Ethereum Classic (ETC) достиг рекордной отметки в 46 TH/s. Для сравнения, вычислительная мощность сети Ethereum (ETH) составляет 910 TH/s — показатель примерно в 19 раз выше.

Доход от майнинга в расчете на хеш мощности (хешпрайс) у Ethereum тоже выше — на 95%. Впрочем, грядущее обновление The Merge благоприятно влияет и на курс ETC — криптовалюта показала лучший прирост среди топ-20 активов за неделю (около 20%).

На этой неделе Ethereum Classic также подвергся критике со стороны основателя Cardano Чарльза Хоскинсона. Последний назвал блокчейн «мертвым проектом».

Медвежий рынок не остановил хакеров

5 сентября злоумышленники взломали Twitter-аккаунт аудиторской фирмы PwC Venezuela для продвижения фейковой раздачи XRP от имени CEO Ripple Брэда Гарлингхауса. Спустя восемь часов после инцидента администрации удалось восстановить доступ к странице и удалить фишинговые ссылки.

7 сентября, в день презентации iPhone 14, неизвестные запустили трансляцию старого интервью CEO Apple Тима Кука в попытке похитить криптовалюты под видом их раздачи. Они также добавили в видеопоток логотипы биткоина и Ethereum и надпись «Срочные новости». В моменте число зрителей трансляции достигло отметки в 70 000 человек, однако количество реальных жертв мошенничества не называется.

В тот же день DeFi-платформа Nereus Finance на базе Avalanche подверглась арбитражной атаке с помощью флэш-кредита на 51 млн USDC. Добыча хакера составила примерно 370 000 USDC, подсчитали в CertiK.

8 сентября хакеры скомпрометировали Instagram-аккаунт метавселенной The Sandbox и разместили в его описании фишинговую ссылку. О количестве пострадавших и украденных активах не сообщается.

В то же время правоохранители при содействии аналитической блокчейн-компании Chainalysis арестовали украденную в ходе мартовского взлома сайдчейна Ronin криптовалюту на сумму более $30 млн.

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Пришли в движение очередные 5000 BTC с Mt.Gox. Их связали с Джедом Маккалебом

4 сентября неизвестный переместил еще 5000 BTC, которые поступили на биржу Kraken. Свои монеты пользователь покупал в 2013 году по цене примерно $660 за 1 BTC.

Биткоины выведены в результате внутренних трансферов по связанным с Mt.Gox кошелькам. Ряд фактов указывает на то, что они с большой вероятностью принадлежат создателю биржи Джеду Маккалебу. Информацию о принадлежности ему активов косвенно подтвердил новый владелец платформы Марк Карпелес.

Биткоин-пул Poolin признал проблемы с ликвидностью

Майнинговый пул Poolin столкнулся с дефицитом ликвидности, но средства пользователей находятся в безопасности. Пользователи с августа жалуются на проблемы с выводом средств из кошельков на платформе. В службе поддержки заявили, что это связано с управлением рисками, а сервисы хранения и майнинга работают независимо друг от друга.

Артур Хэйес спрогнозировал рост Ethereum до $3000 после The Merge

Бывший CEO биткоин-биржи BitMEX Артур Хэйес допустил взлет котировок Ethereum до уровня $3000 после перехода основной сети второй по капитализации криптовалюты на алгоритм PoS.

По его мнению, сокращение количества ETH станет мощным импульсом для роста цены актива. Другим фактором увеличения спроса на Ethereum Хэйес назвал развитие DeFi-сегмента.

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