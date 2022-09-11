Яна Рудковская поделилась пляжными фото в купальнике цвета фуксии

47-летний продюсер Яна Рудковская отправилась в отпуск в Турцию и уже успела опубликовать кадры в купальнике. Яна Рудковская отправилась в очередное путешествие. На этот раз продюсер выбрала Турцию, а точнее Кемер. Первым делом звезда поделилась с поклонниками в соцсети ярким снимком с курорта. На фото она позировала в купальнике цвета фуксии, длинной накидке в тон, очках и с брендовой именной сумкой Dior в руках.«Привет», — лаконично подписала кадр Яна. Пользователи Сети восхитились образом Рудковской. «Такая стройняшка»; «Как куколка»; «Очень хорошенькая»; «Роскошный образ! Наверное, на пляже на вас все засматриваются»; «Ножки потрясающие»; «Вот что значит, когда женщина умеет себя красиво подать. Умница», — высказались они.Кстати, Рудковскую на отдыхе атаковали горные козлы. Музыкальный продюсер подверглась нападению горных козлов в турецком Кемере.«Они вообще наглые. Они меня преследуют. Хотели съесть мою сумку. И это на «Президентской вилле!», — возмутилась Рудковская.