Эти 20 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 13-16 сентября + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





Следующая неделя обещает стать богатой на релизы для Xbox One и Xbox Series X | S, несмотря на малое количество действительно крупных проектов. Уже известно о 20+ играх, DLC и обновлениях, которые выйдут на следующей неделе, вот их список:

Game Pass

Isonzo (13 сентября)Little Orpheus (13 сентября)Nobody Saves The World: Frozen Hearth DLC (13 сентября)River City Girls Zero (13 сентября)Devoured By Darkness (14 сентября)Family Man (14 сентября)Last Beat Enhanced (14 сентября)Maggie the Magnet (14 сентября)You Suck At Parking (14 сентября)Blind Fate: Edo no Yami (15 сентября)Despot’s Game (15 сентября)Metal: Hellsinger (15 сентября) (Xbox Series X | S)Outer Wilds обновление до Xbox Series X | S (15 сентября)SBK 22 (15 сентября)Wayward Strand (15 сентября)Amazing Chicken Adventures (16 сентября)Knights & Guns (16 сентября)Plunder Panic (16 сентября)The Dark Prophecy (16 сентября)Unichrome: A 1-Bit Unicorn Adventure (16 сентября)

На следующей неделе в подписку Game Pass добавят эти игры, из уже анонсированного:

Ashes of the Singularity: Escalation для PC (13 сентября)DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (13 сентября)You Suck At Parking (14 сентября)Despot’s Game (15 сентября)Metal: Hellsinger (15 сентября)

Напомним, возможны различные сюрпризы — 14 сентября пройдет презентация инди разработчиков, а 15 сентября Microsoft проведет шоу на Tokyo Game Show.