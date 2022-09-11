Юлианна Караулова решила оставить сыну серьезное наследство

Певица Юлианна Караулова приобрела дорогое имущество. Артистка в соцсетях сообщила, что купила квартиру в Москве своему годовалому сыну. В ближайшее время она будет делать в апартаментах ремонт. «Я вам про подарок не рассказывала и вот решилась. Потому что пришло время ремонта. Хочу посоветоваться. Кто-то делает сейчас? Какова ситуация? Стоит ли начинать? Или, может, есть смысл отложить? Я немножко в панике», написала Юлианна Караулова.Отметим, что в новой квартире у Юлианны Карауловой большие панорамные окна. Кроме того, достаточно приличная высота потолков. Напомним, что сына Караулова родила от саунд-продюсера Андрея Черного. О помолвке пары стало известно в 2016 году. В прошлом году они официально расписались.