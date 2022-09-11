Юлия Пересильд сделала себе необыкновенный подарок на день рождения

Актриса Юлия Пересильд отметила 38-летие выпуском музыкального спектакля прямо в свой день рождения, 5 сентября. Юлия выпустила музыкальный спектакль в свой день рождения, 5 сентября. В премьере «Мужчина/Женщина» она не только сыграла главную роль, но и выступила как режиссер-постановщик. Поддержать Пересильд пришли многие звезды: Дмитрий Хрусталев, Константин Богомолов, Евгений Маргулис. Но главными гостями стали режиссер Алексей Учитель и дочки Анна и Мария.«Я думаю, что самое важное — это эмоции. А эмоций на спектакле было с избытком. Случай, когда каждый в зале увидел в этой истории себя. А такие вещи всегда действуют очень сильно», — похвалил режиссер спектакль Пересильд. После спектакля именинница вместе с артистами и гостями отметила свой день рождения прямо в театре и задула свечи на именинном торте.Для Юлии это не первый опыт подобной работы, но уникальность этого проекта в том, что он основан исключительно на песнях. Дочь Пересильд, 13-летняя Анна, тоже с успехом осваивает актерскую профессию. Недавно она впервые появилась на красной дорожке ММКФ, где представляла триллер «Тибра» с собой в главной роли.