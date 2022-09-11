Юлия Волкова и Лена Катина срубили десять миллионов за пятнадцать минут

Певицы Лена Катина и Юлия Волкова впервые за долгое время выступили дуэтом. Артистки третьего сентября выступили в Минске на Ovion Show. Эпичный камбэк произвел настоящий фурор. Это был первый перфоманс участниц знаменитого дуэта после шестилетнего перерыва. В начале нулевых знаменитые «Нас не догонят» и «Я сошла с ума» звучали из каждой колонки. t.a.T.u пользовались оглушительным успехом не только в России — со временем у девушек появилась многочисленная армия фанатов в Великобритании и Японии. В 2003 году, дуэт защищал честь страны на «Евровидении» и с песней «Не верь, не бойся, не проси» завоевал третье место. Вскоре Катина и Волкова заявили, что будут строить сольную карьеру. После этого они изредка появлялись вдвоем, объединялись лишь по случаю. К примеру, пели на открытии Олимпиады в Сочи. А в 2016 году вместе с «Непоседами» выступили на юбилее коллектива. И вот, неделю назад артистки вновь порадовали поклонников совместным выходом на сцену. На этот раз певицы стали хедлайнерами Ovion Show, которое прошло на минском стадионе «Динамо».Артистки поприветствовали зрителей и сказали, что рады присутствовать на шоу. Юля и Лена пели вживую. В рамках концерта они исполнили всего три песни и завершили сет словами: «Спасибо всем большое, мы вас любим!» По слухам, солисткам заплатили за 15-минутное выступление по 10 миллионов рублей. Устроители заверили, что легко наладили сотрудничество с певицами. «Договорились на самом деле достаточно быстро. Это недолгий процесс», — отметил один из организаторов концерта. В свою очередь бывший концертный директор группы Дзюник не удивлен крупным суммам гонорара. Даже напротив, он считает, что вокалистки могли запросить и больше денег. «Копейки, мизер просто. Я надеюсь, что больше. Хотя на 10 миллионов квартиру в Москве купишь только на окраине. Кому помешают деньги, они обе мамы, у них дети. У Лены мама финансовый консультант, там все было хорошо. А у Юльки вообще ничего нет. Она помогла маме, они построили дачу. Себе купила она одну квартиру», — высказался Дзюник в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.