Как отмечается праздник Головосека 11 сентября 2022 года: приметы, обычаи и традиции дня

Праздник Головосека, который отмечается 11 сентября 2022 года, имеет свои обычаи, традиции и обряды. Свое название праздник получил в честь церковного торжества. 11 числа верующие люди почитают память Иоанна Предтечи.

Как отмечают день Головосека 11 сентября 2022 года

В соответствии со старинным преданием, в этот день нельзя работать с круглыми и острыми предметами. Многие верят, что человек, взявший в руки топор в праздник, будет неудачлив на протяжении всего года. А тот, кто точит ножи, обязательно порежется.





В день Головосека не принято собирать урожай плодов круглой формы, к примеру, картошку, репу и тыкву. С этим можно подождать до более благоприятного времени. Кроме того, стоит избегать по возможности прогулок в лесу, чтобы не встретиться со змеями. В соответствии с народными поверьями, они в этот день начинают собираться в клубки для зимовки.





Православные христиане идут с самого утра в храм, чтобы помолиться Иоанну Предтече. У него просят поддержки и защиты от болезней и всяких бед для себя и своей семьи.

В данный день нужно придерживаться поста. Поблажки разрешены тем, кто по состоянию своего здоровья и самочувствию должен есть определенные продукты.

Головосек 11 сентября 2022 года: приметы





Существует огромное количество примет, благодаря которым получится поддержать гармонию и избежать некоторых проблем. Их придерживаются предки издавна, чтобы привлечь в свою жизнь положительные перемены:

в данный день ничего не несут из дому и не дают в долг, чтобы не навлечь на себя нищету;

не нужно начинать ничего нового, иначе счастья можно не ждать;

никто не стрижется. Считается, что с потерей волос люди могут попрощаться не только со своим хорошим самочувствием, но и потеряют покровительство высших сил;

не стоит громко смеяться, чтобы потом на протяжении года меньше плакать;

детей, рожденных в праздник, называли Иванами, чтобы защитить от беды;

если к празднику не улетели еще скворцы, значит еще будет бабье лето;

журавли, которые потянулись на юг, говорят о скором наступлении зимы;

если в лесу нет грибов, значит зима будет голодной;

если встретить человека с пустой тарой, можно готовиться к нищете. Ему нельзя пересекать путь, а вслед стоит бросить монету, чтобы откупиться от бедности;

кто придет на праздник, обязательно должен быть усажен за стол;

на обед подают картошку и хлеб, чтобы поддержать родственные связи.

В этот день нужно организовывать тихие застолья, приглашать родственников и близких людей. Перед тем как приступать к трапезе, нужно помолиться Иоанну Предтече, чтобы заручиться его поддержкой на год вперед.

Традиции Головосека

Стоит придерживаться основной традиции – не есть ничего круглого, что напоминало бы о человеческой голове. Такая традиция существует как дань памяти Иоанна Предтечи. Кроме того, пытаются не пользоваться ничем острым, ни ножами, ни топорами, чтобы не вызвать гнев высших сил и не накликать на себя горе.





Еще один обычай – это строгий запрет на различные веселые мероприятия. В день памяти святого Иоанна Предтечи максимально стараются вести себя скромно и тихо, уделив внимание дорогим и родным людям, а также молиться для очищения своей души.

Не принято выполнять трудную работу. Уборку и остальные домашние дела лучше перенести на более благоприятное время. Запрет не распространяется на те дела, которые необходимо выполнять в любом случае. Особенно если есть дети или престарелые родственники, ведь ухаживать за ними нужно, независимо от праздника. Любую работу стоит начать с молитвы, чтобы она прошла удачно.