Карл III решил наказать свою невестку Меган Маркл

Принц Чарльз, теперь новый британский король Карл III решил отомстить жене своего младшего сына Гарри – бывшей американской актрисе Меган Маркл. 8 сентября на 97-ом году жизни скончалась королева Елизавета II. Ее сын, принц Чарльз, взявший титулованное имя Карл III, тут же был именован новым королем Великобритании. По королевскому протоколу похороны Елизаветы должны пройти через 10 дней после ее смерти. Новый король, который ранее в своей речи тепло упомянул о Меган Маркл, на деле оказался куда коварен, чем предполагали многие. По всей видимости, той речью он лишь подстелил соломки Меган. Теперь он и видеть не хочет невестку на похоронах своей матери. Об этом стало известно еще когда принц Гарри узнал о смерти бабушки. В Балморал он намеревался поехать вместе с Меган, однако отец предостерег его о том, что семья не слишком жаждет встречаться с Маркл в столь трагичной обстановке.«Чарльз сказал Гарри, что для Меган было бы неправильно или неуместно находиться в Балморале в такое глубоко печальное время», — приводит слова источника газета The Sun. Проститься с бабушкой Гарри не успел. Когда он прилетел в замок в Балморал, когда монарха уже не стало. Один из пассажиров, летящий в самолете вместе с принцем, отметил, что Гарри выглядел очень подавленным. Напомним, отношения королевской семьи с Гарри и Меган накалились уже давно. Смуту в королевскую семейную идиллию внес переезд Гарри и Меган в США. Более того, незадолго до кончины Елизаветы II Маркл заявила, что не желает общаться со своим свекром. Это оскорбило Чарльза, и он обратился к юристам, чтобы подать на невестку в суд, призвав ее к ответственности.