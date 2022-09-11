Климов рассказал, откуда совершались атаки на избирательную систему РФ

В этом году удалось уличить в попытках вмешательства в российские выборы Центральное командование США, рассказал Андрей Климов, председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, зампредседателя комитета палаты по международным делам.

Основные центры информационных атак располагались в США, Британии, Германии, Швеции и на Украине. Для этого использовались в том числе запрещенные социальные сети. В этом году такими информационными атаками занимался не только Госдеп США, но и Центральное командование Соединенных Штатов, отметил Климов в инфоцентре комиссии.

Кибератаки, по его словам, совершались преимущественно из Прибалтики, однако все это не оказало существенного влияния на ход и результаты выборов.

«Они сейчас основной упор делают на дискредитацию референдумов на территории бывшей УССР, о которых в официальном плане еще и речи-то нет. Да, идут разговоры. Да, действительно, жители хотели бы этого, но насколько мы знаем, референдум является наивысшим выражением прямой демократии, прямого народовластия», — заявил Климов и добавил, что такая деятельность западных стран ведется практически ежедневно.

Сенатор уверен, что попытки дискредитировать выборы из-за рубежа продолжатся. Однако российская система наблюдения и контроля хорошо себя зарекомендовала и успешно отражает подобные атаки, заверил Климов.