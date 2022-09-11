Когда отмечается кельтский праздник Мабон: обряды и ритуалы ко дню осеннего равноденствия

Праздник Мабон отличается яркими обрядами и обычаями, которые посвящены дню осеннего равноденствия. В этот праздник обращаются к силам природы, устраивают различные обряды, которые ориентированы на богатство и счастье. Проводить его можно в соответствии со старинными обычаями.

История праздника Мабон у кельтов

Многие знают о дне осеннего равноденствия, но у него есть еще более старинное название – Мабон. Предки в этот день старались провести время в гармонии, прогуливаясь по лесам и лугам. Не обходилось без ритуалов для привлечения благополучия.

Мабон в 2022 году отмечается 22 сентября. Праздник имеет свои цели – избавление от ненужного и почитание памяти покойных женщин. Название идет от персонажа мифологии, который был символом плодородия в рассказах о короле Артуре.





До скандинавского вмешательства в Англию колдуньи праздник не отмечали. Спустя некое время в Мабон ведьмы стали стругать посохи и вырезать руны. Эти традиции пришли от друидов.

В день осеннего равноденствия ночь и день одинаковые по длительности. Это праздник завершения сбора урожая, он начал отмечаться далеко до прихода христианства. Праздник напоминает о том, что приближается зима. Поэтому принято проводить разные ритуалы, которые, как считается, являются гарантией того, что на зиму хватит еды.

Обычаи на праздник Мабон

Раньше праздник отмечали с большим размахом, собирались всей деревней на праздничный обед. Никто не запрещает и сейчас повторить старинные традиции, накрыть стол и пригласить родных людей и друзей, угостив их вкусными блюдами. Во время приготовления раньше было принято заговаривать еду:

«С любовью варю, чту традиции семьи, мир и порядок в семье организовываю».

После этого приготовленное подавали на стол и радовались уютным моментам в кругу родных людей.





Считается, что в Мабон обязательно сбудется самая желанная мечта, если просить об этом у природы. Зафиксируйте свое желание на бумаге, найдите дерево-покровитель, обнимите его и попросите о воплощении желания.

Далее бумажку нужно прикопать у корней, а с дерева взять листочек и отнести домой. Там его нужно закопать. Когда он совсем разложится, желание станет реальным.

В праздник принято разводить костер и жечь в нем все, что символизирует беду и горе. Это старые вещи, одежда заболевшего человека, который излечился, амулеты, что уже потеряли свою силу. Сейчас организовать открытый огонь могут не все, потому ритуал разрешается немного изменить, не теряя его сути.

Составьте список вещей, которые вам не нужны, и выбросите их в мусорный бак. А листочек сожгите над огнем белой свечи, читая такой заговор:

«Жизнь от проблем избавляю, больше бед никаких не знаю. Свеча горит, передо мной все дороги открывает».

Пепел от бумаги нужно развеять по ветру, а огрызок свечи выбросить. Стоит уточнить, что в Мабон можно устраивать ритуалы и обряды, если они не содержат плохого замысла или личной корысти. Доброта, искренность и любовь точно станут реальными.

Что нужно делать в праздник Мабон

Чаще всего в праздник отправляются в лес или на поле, чтобы максимально воссоединиться с природой. Тут собирают листья и ветки на чай. Некоторые из них просто берут для украшения жилища, а другие оставляют для проведения магических ритуалов.





Еда на праздник состоит из плодов нового урожая. Это могут быть зерновые, фрукты, овощи. Не последнее место занимает кукуруза. Считается, что хлеб из кукурузы – это традиционная еда для этого времени, как и фасоль.

Для украшения дома предки использовали желуди, папоротник, ноготки, сосну, шалфей и другие травы.