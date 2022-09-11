Криптолендинговая платформа Hodlnaut задолжала Algorand Foundation $35 млн
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Криптолендинговая платформа Hodlnaut задолжала Algorand Foundation $35 млн

Криптолендинговая платформа Hodlnaut задолжала Algorand Foundation $35 млн


Криптолендинговая платформа Hodlnaut задолжала Algorand Foundation $35 млн в стейблкоинах USD Coin (USDC). В некоммерческой организации заявили, что используют «все средства правовой защиты» для возмещения активов. 


«В рамках выполнения поставленных перед организацией задач мы иногда инвестируем часть нашего избыточного капитала для получения прибыли на развитие экосистемы Algorand», — говорится в сообщении.


В организации отметили, что задолженность Hodlnaut составляет менее 3% совокупных активов Algorand Foundation. Согласно заявлению, ситуация не влечет операционных рисков и не вызовет «проблем с ликвидностью».


Большая часть долга приходится на краткосрочные депозиты. Структура потеряла к ним доступ, когда 8 августа 2022 года лендинговая платформа приостановила вывод средств и операции с токенами. 


13 августа компания запросила в Сингапуре судебное управление для стабилизации финансового положения. Шаг объяснили стремлением избежать принудительной ликвидации активов пользователей в биткоине и Ethereum. 


Платформа также уволила 80% своих сотрудников для сокращения расходов.


Напомним, в конце того же месяца Hodlnaut сообщила о «дыре» в балансе на $193 млн. Фирма размещала средства клиентов в протоколе Anchor экосистемы Terra. После коллапса последней она понесла убытки в размере $189,7 млн.

# Экономика algorand, hodlnaut, криптолендинг, новости
По материалам: ForkLog

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