Крипторынок наводнили посвященные королеве Елизавете II мем-токены
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Крипторынок наводнили посвященные королеве Елизавете II мем-токены

Крипторынок наводнили посвященные королеве Елизавете II мем-токены


В течение суток после смерти королевы Великобритании Елизаветы II на криптовалютном рынке появились десятки связанных с ней мем-токенов и сотни NFT.


За последние 24 часа на децентрализованных биржах в сетях BNB Chain и Ethereum зарегистрированы пары с монетами вроде Queen Elizabeth Inu, Save the Queen, Queen, QueenDoge, London Bridge is Down и Rip Queen Elizabeth.


Согласно Dex Screener, объем торгов Queen Elizabeth Inu на Uniswap составил $235 000 при рыночной капитализации монеты в $8900. За сутки токен подорожал на 441%, но торгуется на отметках близких к нулю.


Данные: Dex Screener.

Цена Rip Queen Elizabeth на PancakeSwap упала на 87%. Дневной торговый объем токеном едва достиг $1300.


Более внушительно выглядят показатели Save the Queen. Актив подорожал на 715%, а оборот на Uniswap составил $933 000.


Данные: Dex Screener.

На крупнейшем NFT-маркетплейсе OpenSea появилась коллекция RIP Queen Elizabeth. Каждый из 520 токенов представляет собой неоднозначное изображение покойной королевы.


Данные: OpenSea.

На момент написания интерес пользователей к активам минимален: базовая цена составляет менее 0,01 ETH ($16,9), а объем торгов — 0,08 ETH.


Один из пользователей Reddit отметил, что выпуск десятков посвященных королеве токенов "плохое событие" для криптоиндустрии. Его процитировали в ветке противников криптовалют r/Buttcoin со 135 000 участников. 


Данные: Reddit.

"А теперь представьте, если бы умер Маск", — написал один из комментаторов.


Напомним, в 2021 году конгрессмен США Брэд Шерман пошутил о несуществующей криптовалюте. Она сразу же стала реальностью в нескольких мем-токенах.

# Экономика nft, токены, новости
По материалам: ForkLog

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