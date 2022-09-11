Ксения Собчак дала кличку мужу из трех букв
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Ксения Собчак дала кличку мужу из трех букв

Ксения Собчак дала кличку мужу из трех букв
Ведущая Ксения Собчак не уважает своего мужа. Две заклятые подружки Ксения Собчак и Тина Канделаки никогда не упускают возможности куснуть друг друга побольнее. Так Тина похвасталась новым образом, подписав его: «Когда твои луки действуют наповал». Но самое интересное не в вечном споре блондинок с брюнетками за мировое господство, а в том, что ведущая ненароком засветила чей-то звоночек, подписанный тремя буквами — Кот. И хотя доподлинно ничего неизвестно, «НеМалахов» мгновенно отреагировал и сделал собственные выводы.
«Какая прелесть! Собчак называет Богомолова Кот — так и записан в телефоне А спалилась, когда скринила пост Канделаки во время кошачьего звонка. Хотела заклятую подружку подколоть и выдала ненароком интимные тайны. Ну и полпроцента оставляем на то, что Собчак действительно звонят коты»,  — веселятся админы Telegram-канала.  А бдительно следящей за личной жизнью журналистки общественности, признаться, даже немного обидно за Константина Богомолова. Они-то считали, что Ксения именует своего любимого мужа не иначе как Богом.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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