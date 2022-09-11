Ксения Собчак одержима Тиной Канделаки

Ведущая и журналистка Ксения Собчак тролит Канделаки за каждое фото. Телеведущие постоянно публично подкалывают и критикуют друг друга. Сегодня супруга Константина Богомолова в очередной раз язвительно отреагировала на наряд бывшей подруги. Ксения постоянно задевает Тину: то старомодная обувь, то неподходящие джинсы. А однажды Собчак и вовсе обвинила Канделаки в воровстве инфоповодов. После небольшого затишья, жена Богомолова вновь раскритиковала наряды экс-приятельницы. 46-летняя Канделаки опубликовала фото, где позирует в свободных черных джинсах и темной куртке. «Когда твои луки действуют наповал», — написала Тина, сопроводив пост фотографией спящих собак, которых якобы сразили эффектные наряды.Собчак не смогла пройти мимо и оставила язвительный комментарий. «Да чего скромничать-то, я бы даже сказала — на лесоповал», — написала в Telegram-канале журналистка и прикрепила скриншот страницы коллеги. Подписчики сразу отреагировали на сарказм Ксении. «Вы так неприкрыто ей завидуете»; «Что за одержимость Тиной?»; «Ксения, почему вы к ней прицепились?» — спрашивают пользователи. Кстати, сама Канделаки никак не ответила журналистке. К слову, конфликт телеведущих длится уже много лет. В 2009 году Ксения и Тина вместе вели шоу «Две звезды» и отлично ладили. Затем неожиданно начались ожесточенные перепалки в соцсетях. В Интернете отмечают, что брюнетка предложила светской львице вести совместный бизнес, но та отказалась. С этого момента последовал разлад. В настоящее время бывшие подруги продолжают публично подкалывать друг друга. Чаще всего провокаторам выступает Ксения Собчак, которая постоянно глумится над внешним видом Канделаки.