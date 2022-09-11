Кто родился 11 сентября
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Кто родился 11 сентября

Кто родился 11 сентября

Игорь Николаевич Руденский (60 лет), член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Работал в управлении производственно-технологической комплектации Министерства среднего машиностроения, научно-производственном объединении «Орбита». Являлся директором производственно-строительных предприятий «Гарантия» и «Промстройцентр».

Избирался депутатом Государственной Думы РФ III-VI созывов, входил в состав думских комитетов по бюджету и налогам, по финансовому рынку, а также по строительству и земельным отношениям. Возглавлял комитет Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Был председателем правления фонда «Научно-практический центр стратегического планирования и управления экономикой».

Олег Алексеевич Колесников (54 года), член Комитета Государственной Думы по защите конкуренции. Был совладельцем и руководителем холдинга «Платина», входил в состав совета директоров ОАО «Челябинский лакокрасочный завод», возглавлял ООО «Капитал» и ООО «Аптека «Классика». Являлся депутатом Законодательного собрания Челябинской области.

Избирался депутатом Государственной Думы V-VII созывов.

Евгений Георгиевич Попов (44 года), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Был корреспондентом программы «Вести» (телеканал РТР) во Владивостоке и Приморском крае. Работал в украинском корпункте телеканала «Россия», являлся политическим обозревателем телепередачи «Вести недели». Возглавлял бюро программы «Вести» в Нью-Йорке.

С сентября 2016 года вместе с супругой Ольгой Скабеевой ведет на «России-1» политическое ток-шоу «60 минут».

Евгений Попов — автор документальных фильмов «Телемайдан», «Киевская сечь», «Медиаграмотность» и др.

Георгий Константинович Арапов (23 года), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Возглавлял региональное отделение партии «Новые люди» в Иркутской области.

Георгий Арапов — самый молодой депутат Госдумы.

 

А ещё в этот день родились:

Башар Хафез Асад (57 лет), президент Сирии. Был командиром Республиканской гвардии. В должности советника президента, курировал вопросы, касающиеся сирийско-ливанских отношений.

В 2000 году кандидатура Башара Асада в качестве единственного претендента на пост президента была одобрена в ходе всенародного референдума. Он дважды, в 2007 и 2014 годах, переизбирался на этот пост.

 

Федор Викторович Добронравов (61 год), российский актёр театра и кино. Народный артист РФ. Был актёром театра «Сатирикон», Московского театра сатиры. Среди его театральных ролей, Арган в «Мнимом больном», Горацио в «Гамлете», судья пан Ванеш в «Швейке, или гимн идиотизму», Брэд в «Как пришить старушку».

Дебютировав в 1993 году в драме Сергея Урсулюка «Русский регтайм», Фёдор Добронравов снялся в более 100 фильмах и сериалах. Среди них, картины «Летние люди», «Копейка», «О чем говорят мужчины», а также сериалы «Ликвидация», «Сваты» и др.

Гарри Яковлевич Бардин (81 год), российский мультипликатор. Был актёром Театра имени Гоголя, снимался в кино, озвучивал мультфильмы.

В 1975 году Гарри Бардин дебютировал в качестве режиссера-мультипликатора. На киностудии «Союзмультфильм» он за 15 лет создал 15 мультфильмов, отмеченных многочисленными премиями, как в России, так и за рубежом. Он — лауреат пяти премий «Ника», «Золотой Пальмовой ветви» Каннского фестиваля и др. В 1991 году режиссёр создал собственную студию «Стайер».

Гарри Бардин — режиссёр мультфильмов «Летучий корабль», «Серый волк энд Красная Шапочка», «Кот в сапогах», «Чуча» и ещё почти 30 лент.

Геннадий Николаевич Зайцев (88 лет), советский и российский сотрудник органов государственной безопасности. Герой Советского Союза. Генерал-майор в отставке. Проходил службу в отдельном полку специального назначения Управления коменданта Московского Кремля, в 7-м управление КГБ при Совете Министров СССР. После создания антитеррористической группы «А» (или, как её позднее окрестили журналисты, «Альфа») был назначен командиром этого подразделения.

В 1995 году Геннадий Зайцев вышел в отставку. Позднее создал и возглавил частное охранное предприятие — «Агентство безопасности «Альфа-95». Был членом Общественной палаты России.

Иосиф Давыдович Кобзон (1937-2018), российский эстрадный певец, общественный и политический деятель. Герой Труда Российской Федерации. Народный артист СССР. 

На профессиональную эстраду певец, как и многие его современники, пришел из самодеятельности. В его репертуаре были патриотические и лирические песни, а также классические романсы, русские, украинские и еврейские народные песни. Всего более 3 тысяч произведений.

С середины 1980-х годов Иосиф Кобзон преподавал эстрадный вокал в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных. Творческую и преподавательскую деятельность он совмещал с политической и общественной. Кобзон был народным депутатом СССР. С 1997 года избирался депутатом Государственной Думы.

Семён Алексеевич Лавочкин (1900-1960), советский авиаконструктор. Дважды Герой Социалистического Труда. Под его руководством было создано 32 типа самолетов, из них 10 — производились серийно, а также более 20 типов разнообразных беспилотных машин.  В числе разработок Семёна Лавочкина одни из лучших истребителей Второй мировой войны Ла-5 и Ла-7, ряд опытных истребителей с реактивными двигателями, беспилотный самолет-мишень Ла-17 и др.

В Опытном конструкторском бюро, которым руководил конструктор, были разработана и испытаны сверхзвуковая стратегическая крылатая ракета «Буря», зенитный комплекс ПВО «Даль» и спроектирована ракета класса «земля-воздух» большой дальности.

Александр Петрович Довженко (1894-1956), советский режиссер и сценарист. Народный артист РСФСР. Снял около 20 документальных и художественных фильмов. Среди них, «Щорс», «Земля» (в 1958 на Всемирной выставке в Брюсселе эта лента в числе 12 других, была признана лучшим фильмом всех времен и народов), «Битва за нашу Советскую Украину». Был художественным руководителем Киевской киностудии (ныне Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко).

 

Феликс Эдмундович Дзержинский (1877-1926), советский политический и государственный деятель. Один из организаторов Октябрьской революции 1917 года. Инициатор создания и первый руководитель Всероссийской чрезвычайной комиссии при Совете Народных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Возглавлял ГПУ при НКВД РСФСР, ОГПУ СССР, был первым наркомом внутренних дел РСФСР. Являлся председателем Высшего совета народного хозяйства СССР.
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По материалам: pnp.ru

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