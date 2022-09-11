Лариса Андерсен рассказала, что нас ждет с 9-ого до одиннадцатого 2022

Астролог Лариса Андерсен дала прогноз на ближайшие дни. Луна в знаке зодиака Рыбы с 07:42 9-ого по 09:47 11-ого (время московское) ♓Когда Луна находится в Рыбах, мы становимся очень чувствительными, эмоциональными, усиливается сострадание к тем, кто слабее нас, появляется желание помочь им и успокоить. Проявляется желание отдохнуть, расслабиться, помечтать, поспать, и даже пожалеть себя или поплакать. В этот период наша фантазия и воображение проявляются максимально. ✅ В это время наши эмоции воплощаются в творчестве, поэтому благоприятно заниматься искусством и музыкой, ходить в театры, кино и на выставки. Повышенная духовность этих дней благоволит духовным практикам, посещению церкви, чтению молитв. Достаточно хорошо решаются юридические проблемы, поэтому можно начинать судебные процессы, а также заниматься делами, связанными с недвижимостью и вложением денег. В целом период благоволит людям творческих профессий, не стоит упускать это прекрасное время для творчества. Хорошо скажется на вас отдых, связанный с водой. ❌ Будьте внимательны к тем, кто попытается воспользоваться вашей добротой и благостным расположением духа. Повышена вероятность обмана или ошибок в документах. ❤️ Дни, когда Луна проходит через знак Рыб, отлично подходят для свиданий и романтических встреч. В это время нам легче простить и просить прощения, воспользуйтесь этим. В этот период не рекомендуется много пить, в это время существует опасность отравления алкоголем или лекарствами. Также повышается опасность аллергии. Когда Луна в Рыбах, всё, что попадает в наш организм, особенно жидкости и различная химия – действует сильнее.