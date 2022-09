Лариса Гузеева смогла успокоить недовольного участника шоу «Голос»

Ведущей Ларисе Гузеевой пришлось выкручиваться из неприятной ситуации. На прошлой неделе стартовал первый этап слепых прослушиваний. Сегодня наставники вновь набирали в команду участников. Среди непрошедших отбор нашлись и недовольные решением судей. Свое возмущение артист выразил телеведущей. Валерий Унукович из Луганска сегодня участвовал в слепых прослушиваниях. Артистичный мужчина исполнил веселую композицию «Ходит песенка по кругу». Как бы не старался вокалист, никто из наставников в результате не повернулся. Позже Валерий Сюткин объяснил: «Вы были очень убедительны, но не ошеломляюще для меня. Честно, чуть не хватило более музыкантского исполнения. За настроение огромное вам спасибо». Александр Малинин поблагодарил конкурсанта за творческий номер и сказал, что для прохождения в следующий тур ему не хватило кантиленного вокала. Унукович покинул сцену и ушел за кулисы, где его ждала Лариса Гузеева.«Почему меня по блату не пропустили. Почему не повернули кресла?» — высказал недовольство мужчина. Телеведущая решила поддержать аутсайдера и закидала его комплиментами: «А зачем вам это? Вы такой яркий, такой запоминающийся. Не расстраивайтесь, вы классный, красивый, талантливый!» Другим участникам повезло больше. Так, 64-летний москвич Алексей Казаков с первых секунд покорил сердца жюри с песней Venus из репертуара Shocking Blue. Все наставники сразу же повернулись к конкурсанту. «Как вам удалось сохранить высокие ноты в 64 года? Вы поете в оригинальной тональности», — восторгался Игорь Корнелюк. 73-летняя Раиса Дмитренко тоже очаровала наставников. Вокалистка мастерски исполнила All of me Джеральда Маркса и сорвала аплодисменты. «У меня было полное ощущение, что на сцене стоит темнокожая певица. Абсолютно правильная подача, свинг, манера. Все идеально и совершенно», — заявил Александр Малинин. Перед женщиной стоял нелегкий выбор она долго думала кого из четырех артистов выбрать в наставники. Зрители стали подсказывать конкурсантке. В итоге Раиса отправилась в команду Елены Ваенги.