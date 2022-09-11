Лариса Гузеева смогла успокоить недовольного участника шоу «Голос»
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Лариса Гузеева смогла успокоить недовольного участника шоу «Голос»

Лариса Гузеева смогла успокоить недовольного участника шоу «Голос»
Ведущей Ларисе Гузеевой пришлось выкручиваться из неприятной ситуации. На прошлой неделе стартовал первый этап слепых прослушиваний. Сегодня наставники вновь набирали в команду участников. Среди непрошедших отбор нашлись и недовольные решением судей. Свое возмущение артист выразил телеведущей. Валерий Унукович из Луганска сегодня участвовал в слепых прослушиваниях. Артистичный мужчина исполнил веселую композицию «Ходит песенка по кругу». Как бы не старался вокалист, никто из наставников в результате не повернулся. Позже Валерий Сюткин объяснил: «Вы были очень убедительны, но не ошеломляюще для меня. Честно, чуть не хватило более музыкантского исполнения. За настроение огромное вам спасибо». Александр Малинин поблагодарил конкурсанта за творческий номер и сказал, что для прохождения в следующий тур ему не хватило кантиленного вокала. Унукович покинул сцену и ушел за кулисы, где его ждала Лариса Гузеева.
«Почему меня по блату не пропустили. Почему не повернули кресла?» — высказал недовольство мужчина. Телеведущая решила поддержать аутсайдера и закидала его комплиментами: «А зачем вам это? Вы такой яркий, такой запоминающийся. Не расстраивайтесь, вы классный, красивый, талантливый!» Другим участникам повезло больше. Так, 64-летний москвич Алексей Казаков с первых секунд покорил сердца жюри с песней Venus из репертуара Shocking Blue. Все наставники сразу же повернулись к конкурсанту. «Как вам удалось сохранить высокие ноты в 64 года? Вы поете в оригинальной тональности», — восторгался Игорь Корнелюк. 73-летняя Раиса Дмитренко тоже очаровала наставников. Вокалистка мастерски исполнила All of me Джеральда Маркса и сорвала аплодисменты. «У меня было полное ощущение, что на сцене стоит темнокожая певица. Абсолютно правильная подача, свинг, манера. Все идеально и совершенно», — заявил Александр Малинин. Перед женщиной стоял нелегкий выбор она долго думала кого из четырех артистов выбрать в наставники. Зрители стали подсказывать конкурсантке. В итоге Раиса отправилась в команду Елены Ваенги.
# Шоу-бизнес Гузеева Лариса
По материалам: z-aya

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