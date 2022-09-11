Лариса Гузеева в шоке от участия в новом шоу

Ведущей Ларисе Гузеевой требуется реанимация после участия в съемках. Шоу «Голос 60+» после возвращения на экраны предрекают долгую и счастливую жизнь. А все потому, что теперь в роли ведущей главная сваха страны Лариса Гузеева. Актриса своим опытом и харизмой способна вывести вокальный конкурс для участников постарше на новый уровень, считают некоторые. Например, известный живописец Никас Сафронов. Правда критиков тоже хватает, которым все не нравится. Стас Садальский в своем канале даже не нашел слов от возмущения, увидев первый выпуск.Лариса Гузеева тоже не скрывает, что что пока не слишком верит в свои силы, боится, теряется, но не намерена отступать. Особенно тяжело, что в отличие от «Давай поженимся!» ведущая в «Голосе» не сидит за столом, а постоянно на ногах. Да еще и вынуждена надевать каблуки, что для 63-летней артистки непростое испытание. Пришлось даже нанять профессионального массажиста, который своими опытными руками разминает ей ступни после нескольких часов утомительных съемок. «Миша реанимирует после вчерашней съемки. Просто какой-то ужас. Почему нельзя в кроссовках все время работать?», – поделилась болью ведущая со своими подписчиками в микроблоге. А зрители до сих пор теряются в догадках, что заставило уйти из программы ведущего Дмитрия Нагиева, к которому все привыкли за десять лет существования творческого конкурса.