Лена Миро высказалась о климаксе Ксении Собчак
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Лена Миро высказалась о климаксе Ксении Собчак

Лена Миро высказалась о климаксе Ксении Собчак
Скандальный блогер прошлась по внешности журналистки и ведущей Ксении Собчак. Лена Миро частенько язвительно высказывается о Ксении Собчак. На этот раз акула пера прошлась по стилю телеведущей на своем сайте lena-miro.ru. «В 30-40 лет не стоит одеваться так, будто тебе за 60. Когда Собчак одевается как ее маменька-сенатор, она и выглядит как женщина, уже пережившая климакс», — написала Лена.
Блогерша посоветовала звезде следить за трендами, а также научиться правильно делать макияж и укладку. Этот же совет она дала и всем своим поклонницам. «Это не просто цацки и каляки-маляки на ваших лицах, а еще и проводники энергии и магниты, которые притягивают энергию к вам», — подытожила Миро.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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