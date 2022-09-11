Леонид Агутин рассказал секрет успеха группы «Ласковый май»
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Леонид Агутин рассказал секрет успеха группы «Ласковый май»

Леонид Агутин рассказал секрет успеха группы «Ласковый май»
Певец Леонид Агутин заявил, что Разин даже петь не умел. Артист Леонид Агутин в фильме «Ласковый май» и Юрий Шатунов». Лекарство для страны» высказался о популярности музыкальной команды. «Я думаю, что продюсер этого проекта Андрей Разин даже сам не делал ничего специально. Попасть специально в десятку невозможно. Нельзя придумать хит, если ты умный. Чаще всего люди попадают куда-то, потому что они такие есть, потому что они так мыслят», сказал Леонид Агутин.  
По словам Агутина, Разин мыслил совершенно искренне. «Он полагал, что это здорово. Не то, что сейчас я сделаю глупые песни с не умеющими петь детьми и мы попадем в десятку. Я не думаю, что он так мыслил. Он занимался творчеством. Он и сам пел. Плохо очень. Его энергия переходила на подростков, которые обалдели. Оказывается, можно петь на сцене и не быть Муслимом Магомаевым. Можно ничего не уметь», — заявил Агутин. Напомним, что группа «Ласковый май» была неимоверно популярна в СССР. Музыкальная команда собирала полные стадионы по всей стране.
# Шоу-бизнес Агутин Леонид
По материалам: z-aya

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