Леонид Агутин рассказал секрет успеха группы «Ласковый май»

Певец Леонид Агутин заявил, что Разин даже петь не умел. Артист Леонид Агутин в фильме «Ласковый май» и Юрий Шатунов». Лекарство для страны» высказался о популярности музыкальной команды. «Я думаю, что продюсер этого проекта Андрей Разин даже сам не делал ничего специально. Попасть специально в десятку невозможно. Нельзя придумать хит, если ты умный. Чаще всего люди попадают куда-то, потому что они такие есть, потому что они так мыслят», сказал Леонид Агутин.По словам Агутина, Разин мыслил совершенно искренне. «Он полагал, что это здорово. Не то, что сейчас я сделаю глупые песни с не умеющими петь детьми и мы попадем в десятку. Я не думаю, что он так мыслил. Он занимался творчеством. Он и сам пел. Плохо очень. Его энергия переходила на подростков, которые обалдели. Оказывается, можно петь на сцене и не быть Муслимом Магомаевым. Можно ничего не уметь», — заявил Агутин. Напомним, что группа «Ласковый май» была неимоверно популярна в СССР. Музыкальная команда собирала полные стадионы по всей стране.