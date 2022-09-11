Лера Кудрявцева рассказала, как ей выковыривали грудь

51-летняя ведущая Лера Кудрявцева рассказала об ужасах пластики. Телеведущая вспомнила, через что ей пришлось пройти в погоне за красивой грудью. Телезвезда заверила, что внешность не стоит таких жертв. Операцию по увеличению груди блондинка сделала еще в нулевые, после чего регулярно проходила обследования. Однако, это не помогло: как выявилось, у Леры порвался имплант еще 5-6 лет назад, после чего он начал растекаться буквально по всему ее организму. Ведущая шоу «Секрет на миллион» в 2019 году в спешном порядке легла под нож хирурга. Тогда у нее лопнул грудной имплант, несмотря на пожизненную гарантию.«Все хирурги кричат, что он не может растечься. Он не может растечься за год, но у меня-то он был долго. Он мигрировал и превратился просто в такую кашу, которую выковыривали у меня из мышц», — с содроганием призналась Кудрявцева. Она заверила, что не понимает, зачем вообще захотела увеличить грудь. Телеведущая предостерегает девушек от подобных хирургических вмешательств. «Я думаю: нафига я это сделала? Ну зачем? Вот такая глупость», — резюмировала теледива в эфире шоу «Нулевые. Блеск и нищета гламура».