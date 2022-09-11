Лунный день сегодня 11 сентября 2022 года

Вадим Карасев

Каждый лунный день имеет свою энергетику — позитивную или отрицательную. Сегодняшний день, по прогнозам астрологов, может принести немало побед, поэтому рекомендации специалистов придутся как нельзя кстати.

Хоть этот день и не входит в список дней силы, астрологи называют его достаточно благоприятным. Главное астрологическое событие этих лунных суток — отсутствие планетарных аспектов. Луна будет править безраздельно, причем поспособствует развитию сильных сторон нашей личности. Достичь поставленных целей будет проще, чем обычно.

Фаза Луны: это первый день после Полнолуния. Луна убывает, но наполнена силой, которую готова отдавать нас с вами. Если учесть, что сегодня она переходит в Знак Овна, можно назвать этот день идеальным для работы и физической активности. Чтобы мечты осуществились, а важные цели были достигнуты, не стоит переоценивать самих себя.

Магнитные бури 11 сентября: магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

новые дела;расширение кругозора;укрепление отношений;знакомства;инициативность.невыполненные обещания;необдуманные покупки;сплетни.

15 лунный день совершенно не подходит для унылых домашних дел. Если есть желание и необходимость, можно заняться ремонтом, перестановкой мебели. Скучную уборку лучше отложить на потом. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ограничиться минимумом и не взваливать на себя лишние обязанности, особенно если они являются неприятными. Чем меньше сил вы потратите на то, что вам не нравится, тем больше их останется на прорыв в карьере или любви.

Одежда и талисманы удачи на это воскресенье

С переходом Луны в Знак Овна начинается период удовольствий, новых знакомств и романтических встреч. День обещает быть насыщенным событиями, поэтому желательно отдать предпочтение ярким цветам и необычному стилю. Наиболее удачной палитрой сегодня можно назвать все оттенки оранжевого, персикового и красного.

В выборе украшений, аксессуаров и стиля нет никаких ограничений — сегодня можно надеть все, что посчитаете нужным. Из камней-талисманов можно выбирать также всё, что захочется. Главное, чтобы назначение камней совпадало с вашими целями и задачами.

Любовь и общение в 15 лунный день

Сегодня ночное светило поможет нам с вами развязать наши кармические узлы, стать счастливее, избавиться от ненужных связей и порвать токсичные отношения. Мы станем сильнее ментально и смелее, а это хорошие новости для тех, кто хочет познакомиться с понравившимся человеком, но не может решиться на знакомство или важный разговор.





В любви возможны внезапные и очень приятные перемены. Согласно лунному календарю, это самый лучший день для признания в чувствах. Вместе с тем возможны вспышки легкой необоснованной ревности. Лучшая стратегия на сегодняшний день — не делать скоропалительных выводов и не обострять конфликты.

Финансы и работа 11 сентября

Мало кто работает в воскресный день, но влияние Овна подарит нам массу сил и энергии. Все, кто сегодня вынужден иди на работу, могут стать намного успешнее. Рабочий процесс необходимо строить на активности и попытках быстро решить все накопившиеся задачи. Астрологи советуют проверять всю входящую информацию на предмет достоверности.

Этот день полезно использовать для налаживания связей, расширения кругозора, получения нового профессионального опыта. Эти лунные сутки благоприятны для тех, кто хочет найти свое место в жизни или поставить новые цели. Несмотря на то, что день благоприятен, дорогостоящие покупки лучше отложить — особенно если они не были запланированы.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В такой насыщенный день многих из нас может настичь быстрая утомляемость, причем не только физическая, но и энергетическая, психологическая. Ни в коем случае не перенапрягайтесь и не поддавайтесь негативу, иначе станете заложниками плохого настроения.

Опасайтесь депрессивных мыслей и негатива в любом его проявлении. Также опасайтесь дурных привычек типа курения, тяги к вредной пище и к горячительным напиткам. Это может серьезно подорвать ваше здоровье. Астрологи также рекомендуют снизить нагрузки, чтобы под вечер не чувствовать истощение.