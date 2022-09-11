Максим Галкин - увядающий одуван, заявил Милонов
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Максим Галкин - увядающий одуван, заявил Милонов

Максим Галкин - увядающий одуван, заявил Милонов
Депутат хочет, чтобы артиста Максима Галкина пожизненно не пускали в Россию.   Шоумен попытался ответить на критику Милонова шуткой, но политик не оценил ее. Депутат Госдумы очень надеется, что супруг Аллы Пугачевой не вернется в Россию. Российские патриоты считают Максима Галкина предателем и надеются, что в скором времени он раскается за нелестные слова в адрес родной страны. «Галкин использовал неинтересный прием. Он творчески выдохся. Мог бы отшутиться, а он просто заявил, что его травят и гонят. Сразу видно, что как только человек лишается своих корней, он сразу начинает увядать. Вот Галкин — увядший одуван. Поэтому мне даже не интересно ему отвечать. Я уверен, что он захочет вернуться, но страна его уже не примет после всего, что он сделал», — поделился 48-летний Милонов по поводу шутливых ответов Галкина критиканам «Prozvezd».
Напомним, вот уже более полугода Галкин проживает за границей и ездит с концертами почти по всему миру. В своих выступлениях он часто высмеивает соотечественников, за что его осуждают на Родине. «Я считаю, что нужно признать Галкина пожизненно нежелательным лицом в России. Он и сам уже не вернется, хотя и обещает. Но понимает, что лучше этого не делать. Закон должен быть един для всех! Был прецедент, когда комика Идрака Мирзализаде выкинули из страны, не дав зарабатывать в России. За шутку о русских людях. А уж шутки Галкина ниже плинтуса и оскорбляют русский народ. Когда Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в России, и он не сможет сюда въехать, его гастроли за рубежом и заработки постепенно сойдут на нет. Не на юмор же идет публика, а посмотреть, как кривляется со сцены бывший официальный юморист, обласканный телеканалами и публикой, которую он предал», — отмечал коллега Милонова, общественный деятель Роман Худяков.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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