MicroStrategy продаст акции на сумму до $500 млн. Выручку могут вложить в биткоин
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MicroStrategy продаст акции на сумму до $500 млн. Выручку могут вложить в биткоин

MicroStrategy продаст акции на сумму до $500 млн. Выручку могут вложить в биткоин


Компания MicroStrategy подала заявку на продажу акций на сумму до $500 млн. Вырученные средства могут направить на покупку биткоина, следует из дополнения к проспекту эмиссии от 9 сентября 2022 года.


Согласно документу, MicroStrategy заключила соглашение с инвестиционным банком Cowen and Company и компанией BTIG, которые выступят финансовыми посредниками. Речь идет о продаже обыкновенных акций класса А по цене $0,001 за бумагу. 


«Мы намерены направить чистые поступления от размещения на корпоративные цели, включая покупку биткоина, если иное не указано в соответствующем дополнении к проспекту. Мы не определили сумму чистой выручки, которую используют для какой-либо конкретной цели», — говорится в заявлении.


В компании отметили, что объем покупки первой криптовалюты будет зависеть от «рыночной ситуации».


На момент написания биткоин торгуется вблизи $21 450. За последнюю неделю актив подорожал на 8%, согласно CoinGecko.


Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView. 

Акции MicroStrategy позитивно отреагировали на новость. По итогом торговой сессии 9 сентября ценные бумаги компании подорожали почти на 12%.


Напомним, в августе 2022 года основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор покинул должность генерального директора компании, чтобы сосредоточиться «на инновациях и долгосрочной корпоративной стратегии», которая подразумевает дальнейшую покупку и удержание биткоина.


В том же месяце Федеральный округ Колумбия (США) подал иск против MicroStrategy и Сэйлора. Прокуратура обвиняет их в мошенничестве с целью уклонения от уплаты налогов.

# Экономика microstrategy, майкл сэйлор, новости
По материалам: ForkLog

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