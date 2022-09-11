На концерте Сергея Шнурова скончалась женщина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На концерте Сергея Шнурова скончалась женщина

На концерте Сергея Шнурова скончалась женщина
Концерт певца Сергея Шнурова омрачился несколькими ЧП. Жуткая трагедия разыгралась во время концерта Сергея Шнурова в «Лужниках», приуроченного ко дню города. У женщины не выдержало сердце. Оксана Телевева находилось на трибуне «Д». Во время выступления рок-музыканта 42-летняя женщина почувствовала себя плохо. Она потеряла сознание и рухнула с высоты. Гостье вызвали скорую помощь и экстренно доставили в больницу. Однако спасти пострадавшую не удалось. По словам специалистов, смерть наступила от остановки сердца. Однако это не единственный несчастный случай. Во время того же концерта пьяный мужчина свалился с десятиметровой высоты балкона на нижний ярус. Друзья быстро оказали ему помощь и спасли жизнь. Зритель отделался травмой головы и был госпитализирован, сообщает Telegram-канала 112.
Концерт омрачился не только гибелью женщины и пострадавшим мужчиной навеселе. Песня Сергея Шнурова «Москва, по ком звонят твои колокола?» вызвала общественный резонанс. В Сети считают, что певцу не стоило исполнять свой хит во время празднования дня города. Кроме того, по мнению интернет-пользователей, накаленная политическая обстановка не располагает к провокационным трекам. Вчера 49-летний Сергей Викторович вышел на сцену после трехлетнего перерыва в концертах. Не удивительно, что соскучившаяся публика потянулась на стадион. Но уже сегодня, с самого утра, соотечественники возмущаются экстравагантным выбором репертуара. Обсуждения не утихают. «Вся Москва сгорела вместе со всеми — очень для дня города»; «Так-то песенка сразу на несколько статей УК РФ тянет»; «Мнда. Главное — слово Москва есть», — продолжают негодовать в Сети.
# Шоу-бизнес Шнуров Сергей
По материалам: z-aya

Последние новости

На концерте «Ленинграда» в Москве зритель упал с трибуны и погиб
На концерте «Ленинграда» в Москве зритель упал с трибуны и погиб
Си Цзиньпин впервые за два года покинет Китай из-за встречи с Путиным
Си Цзиньпин впервые за два года покинет Китай из-за встречи с Путиным
Лена Миро высказалась о климаксе Ксении Собчак
Лена Миро высказалась о климаксе Ксении Собчак
Сергей Шнуров угодил в скандал с новой песней
Сергей Шнуров угодил в скандал с новой песней
Алексея Панина нужно поместить в психушку, заявил депутат
Алексея Панина нужно поместить в психушку, заявил депутат
Анастасия Стоцкая заявила, что встретила нового мужчину
Анастасия Стоцкая заявила, что встретила нового мужчину
На концерте Сергея Шнурова скончалась женщина
На концерте Сергея Шнурова скончалась женщина
MicroStrategy продаст акции на сумму до $500 млн. Выручку могут вложить в биткоин
MicroStrategy продаст акции на сумму до $500 млн. Выручку могут
Как менялся образ Пиноккио в мировом кинематографе
Как менялся образ Пиноккио в мировом кинематографе
НОМ и СПЧ выявили на выборах только шесть нарушений из 24 тысяч сообщений
НОМ и СПЧ выявили на выборах только шесть нарушений из 24 тысяч
Французский телеканал показал сюжет о потерях ВСУ
Французский телеканал показал сюжет о потерях ВСУ
Глава СПЧ предсказал рост популярности дистанционного голосования
Глава СПЧ предсказал рост популярности дистанционного голосования

Топ на сегодня

Раскрыт страх Байдена перед Россией
Раскрыт страх Байдена перед Россией
Использование дрона на горе Эверест
Использование дрона на горе Эверест
Вестник DeFi: TVL вырос до $60 млрд, а в ФРС увидели угрозу в DeFi-секторе
Вестник DeFi: TVL вырос до $60 млрд, а в ФРС увидели угрозу в
Крипторынок наводнили посвященные королеве Елизавете II мем-токены
Крипторынок наводнили посвященные королеве Елизавете II мем-токены
В Бундестаге призвали к миру с Россией ради газа
В Бундестаге призвали к миру с Россией ради газа

Еще по теме

Шнурову выписали протокол за курение на концерте в Красноярске
Российский продюсер прокомментировал слухи об эмиграции Шнурова
Граждан Ставрополя приглашают сниматься в клипе Сергея Шнурова
Матери Ксении Собчак понравился новый клип "Ленинграда" с участием дочери