На концерте Сергея Шнурова скончалась женщина

Концерт певца Сергея Шнурова омрачился несколькими ЧП. Жуткая трагедия разыгралась во время концерта Сергея Шнурова в «Лужниках», приуроченного ко дню города. У женщины не выдержало сердце. Оксана Телевева находилось на трибуне «Д». Во время выступления рок-музыканта 42-летняя женщина почувствовала себя плохо. Она потеряла сознание и рухнула с высоты. Гостье вызвали скорую помощь и экстренно доставили в больницу. Однако спасти пострадавшую не удалось. По словам специалистов, смерть наступила от остановки сердца. Однако это не единственный несчастный случай. Во время того же концерта пьяный мужчина свалился с десятиметровой высоты балкона на нижний ярус. Друзья быстро оказали ему помощь и спасли жизнь. Зритель отделался травмой головы и был госпитализирован, сообщает Telegram-канала 112.Концерт омрачился не только гибелью женщины и пострадавшим мужчиной навеселе. Песня Сергея Шнурова «Москва, по ком звонят твои колокола?» вызвала общественный резонанс. В Сети считают, что певцу не стоило исполнять свой хит во время празднования дня города. Кроме того, по мнению интернет-пользователей, накаленная политическая обстановка не располагает к провокационным трекам. Вчера 49-летний Сергей Викторович вышел на сцену после трехлетнего перерыва в концертах. Не удивительно, что соскучившаяся публика потянулась на стадион. Но уже сегодня, с самого утра, соотечественники возмущаются экстравагантным выбором репертуара. Обсуждения не утихают. «Вся Москва сгорела вместе со всеми — очень для дня города»; «Так-то песенка сразу на несколько статей УК РФ тянет»; «Мнда. Главное — слово Москва есть», — продолжают негодовать в Сети.