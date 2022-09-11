Над любовниками Филиппа Киркорова посмеялись в Comedy Club

Личную жизнь певца Филиппа Киркорова высмеяли на ТНТ. Участники группы USB в эфире Comedy Club на канале ТНТ проникли в дом поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. При этом музыкант стоял в ванной. Он услышал шорохи.«Боже, кто здесь? Коля Басков, это ты? Сереженька Лазарев, это ты? Дима Билан, это что – ты? Дава, Давушка, это ты!», - заявил «Киркоров». «Может пойдем отсюда?», - заявил один из участников USB. «Да подожди ты, давай всех дослушаем», - заявил другой участник шоу Серж Горелый. Напомним, что группа USB – одни из главных звезд Comedy Club. От их номеров без ума многие поклонники шоу.