Над любовниками Филиппа Киркорова посмеялись в Comedy Club
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Над любовниками Филиппа Киркорова посмеялись в Comedy Club

Над любовниками Филиппа Киркорова посмеялись в Comedy Club
Личную жизнь певца Филиппа Киркорова высмеяли на ТНТ. Участники группы USB в эфире Comedy Club на канале ТНТ проникли в дом поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. При этом музыкант стоял в ванной. Он услышал шорохи.
«Боже, кто здесь? Коля Басков, это ты? Сереженька Лазарев, это ты? Дима Билан, это что – ты? Дава, Давушка, это ты!», - заявил «Киркоров». «Может пойдем отсюда?», - заявил один из участников USB. «Да подожди ты, давай всех дослушаем», - заявил другой участник шоу Серж Горелый. Напомним, что группа USB – одни из главных звезд Comedy Club. От их номеров без ума многие поклонники шоу.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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