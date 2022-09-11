Нарколог перечислила признаки алкогольной зависимости
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Нарколог перечислила признаки алкогольной зависимости

Нарколог перечислила признаки алкогольной зависимостиНарколог Шевченко: тремор и покраснение дермы являются признаками алкогольной зависимости

Психиатр, нарколог Ольга Шевченко в беседе с RT перечислила признаки алкогольной зависимости.

«Прежде всего для составления картины болезни мы смотрим на анамнез, однако бывает так, что ещё до расспросов пациента врач понимает причину обращения по хабитусу, то есть по внешним признакам», — сказала она.

По словам специалиста, несомненными признаками алкогольной зависимости являются тремор, «развинченные» движения, отекшее лицо, а также покраснение дермы. Она подчеркнула, что наличие таких признаков свидетельствует о наличии алкогольной зависимости «по крайней мере II стадии».

Шевченко добавила, что в некоторых случаях составляется мнение преимущественно по опросу. В него входят пункты касательно алкогольных привычек. «Нас интересуют не только сами ответы, но и поведение пациента во время беседы. Для людей, имеющих проблемы с алкоголем, такой разговор эмоционально окрашен, и это заметно», — отметила она.

Ранее психиатр-нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, доктор медицинских наук Юрий Сиволап сообщил, что чаще всего от алкогольной зависимости страдают люди, сильно загруженные работой, в частности врачи-анестезиологи. По словам специалиста, зависимость от крепких спиртных напитков формируется у людей, чья профессиональная деятельность сопряжена с чрезмерными физическими и эмоциональными нагрузками, а также высоким уровнем стресса

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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