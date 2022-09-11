Назван способ, который поможет избавиться от морщин и второго подбородка
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Назван способ, который поможет избавиться от морщин и второго подбородка

Назван способ, который поможет избавиться от морщин и второго подбородка

Назван способ, который поможет избавиться от морщин и второго подбородка

С возрастом кожа лица становится менее упругой и гладкой. Из-за этого появляются морщины, у многих образуется второй подбородок, теряют свой объём губы, опускаются брови. Виноваты в этом мимические мышцы, которые с возрастом ослабевают.

Слабость мышц становится причиной появления морщин

Статистика гласит, что женщины чаще страдают от появления морщин на шее и двойного подбородка, чем мужчины. В большинстве случаев, причиной является лишний вес, но бывает так, что даже худые люди имеют двойной подбородок. Происходит это из-за слабости мышц. Регулярные занятия спортом помогут сохранить здоровье. С мышцами лица необходимо работать так же, как с мышцами тела.


Многие считают данную проблему глобальной и почти нерешаемой. Им лень регулярно посещать спортивные залы. Существует метод попроще: несколько эффективных и простых упражнений, которые помогут укрепить мышцы шеи. Это поможет убрать двойной подбородок.

Носите тяжёлую книгу на голове каждый день по 5-15 минут

Данное упражнение полезно не только для ровной осанки, оно поможет укрепить шейные мышцы. Если вы будете совершать повороты головой, наклоны в разные стороны, то эффекта добьётесь быстрее. Делайте это упражнение на перерыве. Через 10 дней будут видны первые результаты вашей работы. Главное, делать это задание регулярно.

Многие очень ошибаются, считая, что данную проблему можно решить только путём хирургического вмешательства. На видео представлены простые упражнения, которые укрепят мышцы подбородка, челюсти и шеи.



Выполняя упражнения последовательно, результат вас в скором времени удивит. А главное, их можно выполнять в любом месте, время тоже не имеет значения.
# Общество Для женщин
По материалам: rsute

Последние новости

Перекрытие «Северного потока» вызвало потрясение Евросоюза
Перекрытие «Северного потока» вызвало потрясение Евросоюза
В Минобороны России сообщили о поражении восьми пунктов управления ВСУ
В Минобороны России сообщили о поражении восьми пунктов управления ВСУ
Собчак пошутила над приехавшим в Белоруссию Киркоровым
Собчак пошутила над приехавшим в Белоруссию Киркоровым
Германия потратит 10 миллиардов евро на экономию газа
Германия потратит 10 миллиардов евро на экономию газа
Назван способ, который поможет избавиться от морщин и второго подбородка
Назван способ, который поможет избавиться от морщин и второго
В Папуа-Новой Гвинее три человека погибли в результате землетрясения
В Папуа-Новой Гвинее три человека погибли в результате землетрясения
Раскрыты масштабы зависимости военной промышленности США от Китая
Раскрыты масштабы зависимости военной промышленности США от Китая
Infinity, езда на красный, перцовка, велосипедист: конфликт на дороге
Infinity, езда на красный, перцовка, велосипедист: конфликт на дороге
ЦИК попросил регионы повременить с подведением итогов выборов
ЦИК попросил регионы повременить с подведением итогов выборов
Apple представила A16 Bionic, нейросеть сгенерировала трейлер к фильму и другие новости из мира ИИ
Apple представила A16 Bionic, нейросеть сгенерировала трейлер к
Ubisoft представила 3 части Assassin’s Creed для консолей Xbox
Ubisoft представила 3 части Assassin’s Creed для консолей Xbox
Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл вместе почтили память Елизаветы II
Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл вместе почтили

Топ на сегодня

В Нью-Йорке прошел показ Fendi. Среди гостей — Ким Кардашьян, Сара Джессика Паркер, Наоми Уоттс. На подиуме — Линда Евангелиста
В Нью-Йорке прошел показ Fendi. Среди гостей — Ким Кардашьян, Сара
Использование дрона на горе Эверест
Использование дрона на горе Эверест
Названы самые популярные продукты у россиян летом
Названы самые популярные продукты у россиян летом
Раскрыт страх Байдена перед Россией
Раскрыт страх Байдена перед Россией
Вестник DeFi: TVL вырос до $60 млрд, а в ФРС увидели угрозу в DeFi-секторе
Вестник DeFi: TVL вырос до $60 млрд, а в ФРС увидели угрозу в

Еще по теме

6 эффективных упражнений для молодости лица
Названы причины появления и способы избавления от второго подбородка
Ученые назвали продукты, которые препятствует появлению морщин
Йога для лица: снимаем стресс и восстанавливаемся за 5 минут