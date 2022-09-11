Назван способ, который поможет избавиться от морщин и второго подбородка

С возрастом кожа лица становится менее упругой и гладкой. Из-за этого появляются морщины, у многих образуется второй подбородок, теряют свой объём губы, опускаются брови. Виноваты в этом мимические мышцы, которые с возрастом ослабевают.

Слабость мышц становится причиной появления морщин

Статистика гласит, что женщины чаще страдают от появления морщин на шее и двойного подбородка, чем мужчины. В большинстве случаев, причиной является лишний вес, но бывает так, что даже худые люди имеют двойной подбородок. Происходит это из-за слабости мышц. Регулярные занятия спортом помогут сохранить здоровье. С мышцами лица необходимо работать так же, как с мышцами тела.





Многие считают данную проблему глобальной и почти нерешаемой. Им лень регулярно посещать спортивные залы. Существует метод попроще: несколько эффективных и простых упражнений, которые помогут укрепить мышцы шеи. Это поможет убрать двойной подбородок.

Носите тяжёлую книгу на голове каждый день по 5-15 минут

Данное упражнение полезно не только для ровной осанки, оно поможет укрепить шейные мышцы. Если вы будете совершать повороты головой, наклоны в разные стороны, то эффекта добьётесь быстрее. Делайте это упражнение на перерыве. Через 10 дней будут видны первые результаты вашей работы. Главное, делать это задание регулярно.

Многие очень ошибаются, считая, что данную проблему можно решить только путём хирургического вмешательства. На видео представлены простые упражнения, которые укрепят мышцы подбородка, челюсти и шеи.





Выполняя упражнения последовательно, результат вас в скором времени удивит. А главное, их можно выполнять в любом месте, время тоже не имеет значения.