НОМ и СПЧ выявили на выборах только шесть нарушений из 24 тысяч сообщений
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НОМ и СПЧ выявили на выборах только шесть нарушений из 24 тысяч сообщений

НОМ и СПЧ выявили на выборах только шесть нарушений из 24 тысяч сообщений

Экспертный центр Независимого общественного мониторинга (НОМ) совместно с мониторинговой группой Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обнаружили только 6 нарушений из 24 тыс. сообщений.

Такая цифра прозвучала на брифинге, в котором приняли участие член СПЧ Александр Брод и член Общественной палаты РФ, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова. На связь с Экспертным центром вышли члены СПЧ, работающие в регионах в рамках мониторинговой группы СПЧ.


"На данный момент на Карту НОМ поступило порядка 24 тысяч сообщений. Информация позволяет сделать вывод, что избирательные процедуры проходят без грубых нарушений и срывов. В двух регионах была информация о ложном минировании, но она не помешала ходу выборов", - рассказал Брод в рамках телемоста с регионами.

Эксперт добавил, что общественный порядок и санитарная безопасность были соблюдены, избирательные комиссии работают грамотно.

"Риски, о которых мы говорили накануне выборов, пока сохранились: есть единичные случаи нареканий к процедурным вопросам – работы со списками, к надомному голосованию. Но в целом процесс проходит в штатном режиме", - отметила Булгакова.

Она подчеркнула, что в ряде регионов возникают провокационные случаи, – такие факты зафиксированы в Саратовской области, Краснодарском крае. Они получают большой резонанс за счет раскрутки роликов самими кандидатами от партий. После проверки выясняется, что ситуации носят провокационный характер и действия направлены на дискредитацию.

На связь с Москвой из Тамбова вышел секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов. Он сообщил, что область стала лидером по явке, большой процент избирателей голосовал на дому.

"Это вполне обоснованно и реально – в Тамбовской области есть маленькие поселения с большим числом пожилого населения, которое из-за пандемии предпочло проголосовать на дому", - рассказал Точенов.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Татьяна Мерзлякова, вышедшая в эфир из Екатеринбурга, отметила, что в Свердловской области выборы также начались "на редкость спокойно". 


"С точки зрения обеспечения людей с ограниченными возможностями почти все участки оборудованы хорошо. Сообщения о нарушениях, поступающие на горячую линию, небольшие. Самое серьезное было связано с тем, что на одном из участков ближе 50 метров была размещена агитация за одного из кандидатов в Нижнем Тагиле, но это быстро исправили", - рассказала эксперт.

Профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Леонид Поляков, контролирующий муниципальные выборы в Москве, поделился своим опытом электронного голосования на mos.ru, которое на муниципальных выборах в Москве проводится на собственной технической платформе. Эксперт подчеркнул, что процедура голосования в Москве оказалась чрезвычайно простой и с точки зрения будущего перспективной.

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По материалам: uposters.ru

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