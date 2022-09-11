Обречены на разрыв: какие знаки зодиака фатально не подходят друг другу

Некоторые знаки зодиака, несмотря на большую симпатию и искренние чувства, просто катастрофически не подходят друг другу. Приведенные ниже пары, как считается, просто обречены на провальный разрыв отношений.

Почему Телец и Водолей не могут быть вместе

Воздушные знаки всегда трудно ладили с теми людьми, которым покровительствует Земля. Водолеи – это взрывные и творческие натуры, которые поддерживают спонтанность и не любят ограничения. А вот Тельцы являются их полной противоположностью.

Тельцам больше по душе стабильность, ведь они привыкли практически по часам расписывать свою жизнь и все дальнейшие шаги. Отношения этих двух знаков обречены на бытовые ссоры и непонимание, после чего могут дойти до разрыва.





Водолей всегда будет искать путь, чтобы добиться желаемого, а Телец привык получать максимальную выгоду от того, что ему послали звезды. Оба знака очень самоуверенны, поэтому если начнется скандал, то ничем хорошим он не закончится.

Телец только с виду спокойный и уравновешенный, но он не постесняется вылить свой гнев на Водолея. Последний в такой ситуации просто предпочтет убежать с поля боя, ведь он не переваривает агрессивных выпадов и критики в свою сторону.

Правда ли, что Козерог и Рыбы не подходят друг другу

Два знака всегда считают себя главными. Они любят постоянно контролировать вторую половинку и направлять, в какую сторону двигаться. Часто в подобных отношениях скандалы возникают на финансовой почве. Козерогу постоянно не хватает денег, а Рыбам кажется, что финансы тратятся неправильно.





Два знака имеют разные принципы и жизненный подход. Козероги привыкли жить настоящим днем, а Рыбы строят свои замки в фантазиях и планы на длительное будущее. Их роман изначально обречен на расставание.

Несмотря на то что любовные отношения у этих знаков вряд ли сохранятся, они будут очень хорошими друзьями. Оба способны оказать поддержку друг другу в трудную минуту. Козерог всегда поможет толковым советом. Друзья могут часами обговаривать общие темы, затрагивать философию и другие сферы.

Подойдут ли друг другу Рак и Овен

Рак является знаком, который приветствует уют, тишину и спокойствие, ценит свой комфорт. Они не могут похвастаться большим количеством друзей. Скорее предпочитают прятаться в своей раковине, посвящают все время самым родным людям.





Овны отличаются большой эмоциональностью и стремлением к власти. Им нравятся веселые компании, потому они всеми силами стараются затащить туда и своего партнера. Ракам такая суета совсем не подходит. Поэтому разные взгляды на отдых будут регулярной причиной скандалов.

Дружить Рак и Овен также вряд ли смогут. Тут речь скорее о приятельстве. Им будет интересно в обществе друг друга, но открывать душу они не спешат. Часто они общаются на общие темы, не вдаваясь в интимные подробности.

Почему Скорпион и Лев не могут ужиться вместе

Трудно представить более жадных знаков зодиака до внимания к собственным персонам, чем Лев и Скорпион. С первого дня отношений они будут сражаться друг с другом за это самое внимание. Хвастовство, постоянное перетягивание одеяла на себя, приписывание себе всех заслуг – вот что будет в отношениях этих двух знаков.





Львам нравится командовать всеми и руководить, в том числе и быть главными в отношениях. А вот Скорпионы привыкли командовать скрытно, потому никто из них не поддержит чужого лидерства в отношениях.

В браке они будут страдать от того, что ранее приносило им радость. Их стремление быть главными часто превращают дом в настоящее поле боя. Если хотя бы один из супругов не научится контролировать свои эмоции и мысли, то брак долго не протянет.

Скандалы в семье чаще всего появляются на финансовой почве. Представители данных знаков будут хорошими родителями. Однако они могут перегибать палку в стремлении передать ребенку свои качества характера. Родители отдают детей на все кружки, которые можно, и часто самому ребенку это не идет на пользу.