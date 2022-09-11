Опрос в Твиттере от Элайджа Вуда: какая сцена из фильма напугала вас на всю жизнь? (22 фото)

Вадим Карасев

Элайджа Вуд решил устроить в своем Твиттере небольшой кино-опрос. Он попросил подписчиков поделиться сценами из фильмов, которые напугали их на всю жизнь. Сам актер поделился кадром из экспериментального хоррора "Порождённый" (1990). Подписчики быстро подхватили тред и стали показывать свои варианты. К слову, далеко не все моменты были взяты из ужастиков. Например, жуткий эпизод, когда добродушный старичок Бильбо попросил Фродо поддержать его колечко в последний раз. Давайте посмотрим, какие еще жуткие сцены перепугали участников этого кино-треда. Кстати, а расскажите какие страшные моменты из фильмов вы с мурашками вспоминаете по сей день?Элайджа вспомнил страшный кадр из экспериментального хоррора "Порождённый" (1990)Твин Пикс (1990)Спящий лагерь (1983)Изгоняющий дьявола (1973)Изгоняющий дьявола 3 (1990)Проклятие (2004)Знаки (2002)Внутренняя империя (Дэвид Линч, 2006)Паранормальное явление (2007)Четвёртый вид (2009)Кладбище домашних животных (1989)Элайдже Вуду также напомнили и о его роли в фильме «Маньяк» (2012)Баффи — истребительница вампиров (1997-2003)Властелин колец: Братство кольца (2001)Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (1999)Кролик Джоджо (2019)Заклятие 2 (2016)Возвращение в страну Оз (1985)Оно (2014)Паразиты (2019)Вероятно, самый известный кадр из «Изгоняющего дьявола» (1973)Властелин колец: Возвращение короля (2003)