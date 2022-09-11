Опрос в Твиттере от Элайджа Вуда: какая сцена из фильма напугала вас на всю жизнь? (22 фото)
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Опрос в Твиттере от Элайджа Вуда: какая сцена из фильма напугала вас на всю жизнь? (22 фото)

Элайджа вспомнил страшный кадр из экспериментального хоррора "Порождённый" (1990)Элайджа Вуд решил устроить в своем Твиттере небольшой кино-опрос. Он попросил подписчиков поделиться сценами из фильмов, которые напугали их на всю жизнь. Сам актер поделился кадром из экспериментального хоррора "Порождённый" (1990). Подписчики быстро подхватили тред и стали показывать свои варианты. К слову, далеко не все моменты были взяты из ужастиков. Например, жуткий эпизод, когда добродушный старичок Бильбо попросил Фродо поддержать его колечко в последний раз. Давайте посмотрим, какие еще жуткие сцены перепугали участников этого кино-треда. Кстати, а расскажите какие страшные моменты из фильмов вы с мурашками вспоминаете по сей день?

Элайджа вспомнил страшный кадр из экспериментального хоррора "Порождённый" (1990)


Твин Пикс (1990)

Твин Пикс (1990)
Спящий лагерь (1983)

Спящий лагерь (1983)
Изгоняющий дьявола (1973)

Изгоняющий дьявола (1973)
Изгоняющий дьявола 3 (1990)

Изгоняющий дьявола 3 (1990)
Проклятие (2004)

Проклятие (2004)
Знаки (2002)

Знаки (2002)
Внутренняя империя (Дэвид Линч, 2006)

Внутренняя империя (Дэвид Линч, 2006)
Паранормальное явление (2007)

Паранормальное явление (2007)
Четвёртый вид (2009)

Четвёртый вид (2009)
Кладбище домашних животных (1989)

Кладбище домашних животных (1989)
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Баффи — истребительница вампиров (1997-2003)

Баффи — истребительница вампиров (1997-2003)
Властелин колец: Братство кольца (2001)

Властелин колец: Братство кольца (2001)
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (1999)

Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (1999)
Кролик Джоджо (2019)

Кролик Джоджо (2019)
Заклятие 2 (2016)

Заклятие 2 (2016)
Возвращение в страну Оз (1985)

Возвращение в страну Оз (1985)
Оно (2014)

Оно (2014)
Паразиты (2019)

Паразиты (2019)
Вероятно, самый известный кадр из «Изгоняющего дьявола» (1973)

Вероятно, самый известный кадр из «Изгоняющего дьявола» (1973)
Властелин колец: Возвращение короля (2003)

Властелин колец: Возвращение короля (2003)
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По материалам: триникси

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Опрос в Твиттере от Элайджа Вуда: какая сцена из фильма напугала вас на всю жизнь? (22 фото)
Опрос в Твиттере от Элайджа Вуда: какая сцена из фильма напугала вас
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