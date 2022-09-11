Опрос в Твиттере от Элайджа Вуда: какая сцена из фильма напугала вас на всю жизнь? (22 фото)
Сегодня, 07:35 Вадим Карасев
Элайджа Вуд решил устроить в своем Твиттере небольшой кино-опрос. Он попросил подписчиков поделиться сценами из фильмов, которые напугали их на всю жизнь. Сам актер поделился кадром из экспериментального хоррора "Порождённый" (1990). Подписчики быстро подхватили тред и стали показывать свои варианты. К слову, далеко не все моменты были взяты из ужастиков. Например, жуткий эпизод, когда добродушный старичок Бильбо попросил Фродо поддержать его колечко в последний раз. Давайте посмотрим, какие еще жуткие сцены перепугали участников этого кино-треда. Кстати, а расскажите какие страшные моменты из фильмов вы с мурашками вспоминаете по сей день?
Элайджа вспомнил страшный кадр из экспериментального хоррора "Порождённый" (1990)
Твин Пикс (1990)
Спящий лагерь (1983)
Изгоняющий дьявола (1973)
Изгоняющий дьявола 3 (1990)
Проклятие (2004)
Знаки (2002)
Внутренняя империя (Дэвид Линч, 2006)
Паранормальное явление (2007)
Четвёртый вид (2009)
Кладбище домашних животных (1989)
Элайдже Вуду также напомнили и о его роли в фильме «Маньяк» (2012)
Баффи — истребительница вампиров (1997-2003)
Властелин колец: Братство кольца (2001)
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (1999)
Кролик Джоджо (2019)
Заклятие 2 (2016)
Возвращение в страну Оз (1985)
Оно (2014)
Паразиты (2019)
Вероятно, самый известный кадр из «Изгоняющего дьявола» (1973)
Властелин колец: Возвращение короля (2003)
Элайджа вспомнил страшный кадр из экспериментального хоррора "Порождённый" (1990)
Твин Пикс (1990)
Спящий лагерь (1983)
Изгоняющий дьявола (1973)
Изгоняющий дьявола 3 (1990)
Проклятие (2004)
Знаки (2002)
Внутренняя империя (Дэвид Линч, 2006)
Паранормальное явление (2007)
Четвёртый вид (2009)
Кладбище домашних животных (1989)
Элайдже Вуду также напомнили и о его роли в фильме «Маньяк» (2012)
Баффи — истребительница вампиров (1997-2003)
Властелин колец: Братство кольца (2001)
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (1999)
Кролик Джоджо (2019)
Заклятие 2 (2016)
Возвращение в страну Оз (1985)
Оно (2014)
Паразиты (2019)
Вероятно, самый известный кадр из «Изгоняющего дьявола» (1973)
Властелин колец: Возвращение короля (2003)
По материалам: триникси