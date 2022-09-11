Памфилова мечтает организовать электронное голосование в дальних регионах
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Памфилова мечтает организовать электронное голосование в дальних регионах

Памфилова мечтает организовать электронное голосование в дальних регионах

Специфика и география Российской Федерации требует качественного и технологичного подхода к голосованию, поэтому идея о расширении дистанционного электронного голосования — максимально перспективна. Об этом заявила председатель ЦИКа Элла Памфилова во время заседания Центризбиркома 11 сентября.

Она отметила, что вопрос только в том, что до удаленных регионов необходимо провести интернет-связь.

«Конечно, мы об этом думаем. Вопрос только в том, чтобы интернет дошел до этих точек. Это большая перспектива. Это наша мечта», — сказала глава ЦИК РФ.

Памфилова также подчеркнула, что единовременно и быстро внедрять ДЭГ по всем регионам страны — нецелесообразно, по крайней мере пока.

«Для нас приоритет — полная безопасность системы с одной стороны, с другой прозрачность контроля. А главный критерий — это уровень доверия, — пояснила председатель ЦИКа. — Это новая система, всегда когда появляется что-то новое, ему нужно завоевывать это доверие. Люди не должны считать, что мы насильно вводим ДЭГ».

Напомним, что 9 сентября в России стартовали трехдневные региональные и муниципальные выборы. В частности, в 14 регионах страны проходят прямые выборы губернаторов, а также глава Адыгеи будет определен по итогам голосования в парламенте.


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По материалам: pnp.ru

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