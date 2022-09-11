Памфилова назвала избирательную кампанию "живой, но скучноватой с точки зрения нарушений"

Вадим Карасев

Глава ЦИК оценила проведение выборов в регионах, отметив, что избирательная кампания "живая, но скучноватой с точки зрения нарушений".

В завершающий день голосования, эксперты, выступавшие на площадке информационного центра ЦИК России, констатировали, что выборы проходят в спокойном режиме. Количество сообщений о нарушениях как от наблюдателей, так и поступающих по каналам ЦИК минимально и большинство из них не находит подтверждений.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала избирательную кампанию "живой, конкурентной, но спокойной и скучноватой с точки зрения нарушений". По ее словам, из 3 тыс. 246 звонков, поступивших на горячую линию ЦИК, только 93 содержали информацию о возможных нарушениях. Такие сообщения поступили всего из 10 регионов, в то время как выборы проходят в 82 субъектах РФ.

Председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев со своей стороны отметил, что "выборы проходят спокойно". Он рассказал о работе мониторинговой группы СПЧ по контролю за голосованием, отметив, что вся информация о нарушениях тщательно фиксируется проверяется, но большинство сигналов не находит подтверждения.

Он также выразил благодарность главе ЦИК за работу по противодействию нарушениям и за то, что "мусор не заметается под ковер".

"Не надо ничего прятать, надо прямо и честно обсуждать те недостатки, которые есть в системе и принимать решительные меры", - сказал Фадеев.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вышла на связь с информационным центром ЦИК из Приморского края. Она отметила эффективность работы соглашения о взаимодействии между Центризбирком и институтом уполномоченного по защите прав человека и подчеркнула, что такое взаимодействие получило распространение во всех регионах.

Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод назвал выборы "реально конкурентными" и отметил, что все негативные прогнозы скептиков оказались несостоятельны.

Говоря об инцидентах в ходе голосования, эксперт упомянул ложные сообщения о минировании участков в Ярославской области и Карелии. К счастью, по его словам, это не стало массовым явлением. При этом он отметил, что избирательные комиссии и правоохранительные органы были готовы к подобным инцидентам и ход голосования не прерывался.

В числе нарушений, рассмотренных в ходе работы информационного центра ЦИК, упоминались: несколько случаев нарушения норм агитации, случай незаконной выдачи бюллетеней по муниципальным выборам избирателю, не имеющему права голосовать в данном округе, использование для хранения бюллетеней деревянной тумбочки вместо сейфа, помещение бюллетеней в сейф-пакет неустановленного образца и использование не опечатанных должным образом переносных ящиков для голосования.