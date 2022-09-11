Павел Воля рассказал, как будет называться Comedy Club
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Павел Воля рассказал, как будет называться Comedy Club

Павел Воля рассказал, как будет называться Comedy Club
Шоумен Павел Воля высмеял мировые события.   В минувшую пятницу на канал ТНТ снова вернулся  юмористический проект Comedy Club. И с ходу в карьер ведущий Павел Воля заявил о переименовании шоу. «Если честно, столько событий произошло за это время, поэтому, с вашего позволения, мы поменяли название. Внимание на экран. Теперь мы называемся: «Смешно — и точка». Добрый вечер. Это «Смешно — и точка», — обратился он к поклонникам. Но, как оказалось позже, шоумен просто пошутил. Comedy продолжит выходить под своим старым, известным всем на протяжении семнадцати лет названием.
Не изменится ни состав ведущих, ни формат выпуска. На сцене все те же, в зале тоже сплошные звезды, над которыми все так же будут издеваться при полном их активно демонстрируемом одобрении. Зрителям пообещали жаришку с переходящими порой все нормы приличия шуточками ниже пояса. А всем так хотелось больше юмора, чем отвязного стеба. Раньше, когда созданный командой КВН «Новые армяне», в которую входили Артур Джанибекян, Артак Гаспарян, Артур Тумасян, Арташес Саркисян, Гарик Мартиросян и другие, Comedy Club только дебютировал на экранах, у них все получалось как-то гораздо интеллектуальнее и смешнее.
# Шоу-бизнес Воля Павел
По материалам: z-aya

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