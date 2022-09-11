Перекрытие «Северного потока» вызвало потрясение Евросоюза
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Перекрытие «Северного потока» вызвало потрясение Евросоюза

Перекрытие «Северного потока» вызвало потрясение ЕвросоюзаWSJ: перекрытие «Северного потока» вызвало потрясение Евросоюза и попытки «смягчить удар»

Остановка подачи топлива по газопроводу «Северный поток» вызвала потрясение стран Евросоюза. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Сообщается, что курс евро впервые за 20 лет упал ниже курса доллара в то время, как стоимость энергоресурсов значительно выросла. Такие изменения привели к необходимости европейских стран в срочном порядке придумывать новые планы по борьбе с энергокризисом и смягчению последствий роста цен на энергоносители.

По мнению авторов статьи, ситуация в Европе приводит к ускоренному росту инфляции в государствах, увеличению безработицы и обнищанию населения. Перекрытие «Северного потока», ранее закрывавшего 40 процентов потребностей континента в газе, также сказывается на падении фондовых рынков в ряде стран и уменьшению покупательской способности населения.

Ранее глава турецкой компании GazDay Enerji Мехмет Доган предупредил о том, что зимой страны Европы рискуют остаться без газа.

7 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит странам ЕС пять мер по нормализации ситуации на рынке электроэнергии, среди них — введение потолка цен на российский газ. Она напомнила, что к началу военных действий на Украине ЕС на 40 процентов зависел от трубопроводного газа из России, а сейчас его доля в общем объеме потребления упала до 9 процентов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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