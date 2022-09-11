Перминов: "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на Дальнем Востоке

Вадим Карасев

Замсекретаря Генсовета "Единой России" Сергей Перминов сообщил, что по итогам обработки 50% бюллетеней на выборах в дальневосточных регионах партия "уверенно побеждает". Об этом пишет telegram-канал партии.

Также, по его словам, кампании на Дальнем Востоке прошли открыто и при минимальном количестве сообщений о незначительных нарушениях. Перминов подчеркнул, что это отмечают все эксперты и наблюдатели от партии.

"С уверенностью можно говорить, что Единая Россия побеждает во всех кампаниях на Дальнем Востоке. И во Владивостоке – административном центре, и в Петропавловске-Камчатском. И на Сахалине при формировании законодательного органа. Наш секретарь реготделения партии, глава Бурятии Алексей Цыденов также с очень убедительным результатом побеждает. На массовых кампаниях в Якутии и Амурской области – победный результат. Это обусловлено слаженной командной работой всех единороссов – от председателя партии до руководителей первичных отделений. Люди видят практический эффект, ответственное отношение к обещаниям, работу на конкретный результат в рамках народной программы", - отметил замсекретаря Генсовета.