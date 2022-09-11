По мнению Репиной, Безус любит лишь себя

Вадим Карасев

Татьяна Репина так и не отправилась в Сочи вместе с Алексеем Безусом. Вместо этого она решила ответить в социальных сетях по поводу его оправданий о волшебстве с Екатериной Гориной.Репина заявила, что Безус любит исключительно самого себя, хотя про его эгоизм активно говорили ещё в течение времена, когда Татьяна присутствовали на Дом-2. Сильнее всего эгоистичная натура этого человека себя проявила во время отношений с Миленой Безбородовой.Репина продемонстрировала очередные поцелуи с Алексеем Безусом, поэтому теперь она не сомневается, что тот всего лишь отыгрывает страсть по отношению к Кате Гориной и хайпует на данной теме. Кажется, таким образом он отрабатывает свой отпуск, как это принято на современном Дом-2 и просто играет роль, которую ему предоставили.Кажется, Татьяна Репина уже совершенно не ревнует Алексея Безуса к своей бывшей подруге Екатерине Гориной. Может быть она уже перегорела и попросту смирилась с тем, что ей придётся постоянно делить отца своей дочери с другими женщинами?