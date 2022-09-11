По мнению Репиной, Безус любит лишь себя
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По мнению Репиной, Безус любит лишь себя

По мнению Репиной, Безус любит лишь себя
Татьяна Репина сделала вывод, что Алексей Безус никого кроме себя не любит. Впрочем, про его эгоизм говорили ещё тогда, когда Таня была участницей Дом-2. Татьяна Репина так и не отправилась в Сочи вместе с Алексеем Безусом. Вместо этого она решила ответить в социальных сетях по поводу его оправданий о волшебстве с Екатериной Гориной.

Репина заявила, что Безус любит исключительно самого себя, хотя про его эгоизм активно говорили ещё в течение времена, когда Татьяна присутствовали на Дом-2. Сильнее всего эгоистичная натура этого человека себя проявила во время отношений с Миленой Безбородовой.

Репина продемонстрировала очередные поцелуи с Алексеем Безусом, поэтому теперь она не сомневается, что тот всего лишь отыгрывает страсть по отношению к Кате Гориной и хайпует на данной теме. Кажется, таким образом он отрабатывает свой отпуск, как это принято на современном Дом-2 и просто играет роль, которую ему предоставили.

Кажется, Татьяна Репина уже совершенно не ревнует Алексея Безуса к своей бывшей подруге Екатерине Гориной. Может быть она уже перегорела и попросту смирилась с тем, что ей придётся постоянно делить отца своей дочери с другими женщинами?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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