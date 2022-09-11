Почему по мнению зрителей Дом-2 «правдорубки» не нужны на проекте

Вадим Карасев

На проекте Дом-2 провалилась очередная «революция», из-за чего девушки стали активно вылетать одна за другой. Те участницы, что пытаются раскрыть людям глаза на коллектив, долго на Поляне не задерживаются.Когда произошла очередная потасовка с Участием Натальи Александровой, а также мамой Клавдии Безверховой Натальи, проект резко покинула Кристина Бел. Девушка рискнула рассказать про двойные стандарты на телестройке, где дети вынуждены соседствовать с домашними животными и совсем не целомудренной молодёжью.По какой-то причине лишь на лице Кристины остались следы драки. Тем временем Наталья Безверхова свято верит, что является хорошей мамой, бабушкой и в целом примером для подражания.После этого с проекта угла и Анна Гейн, которая смогла найти себе парня за периметром. В итоге зрители смогли убедиться, что «правдарубки» долго на Дом-2 не задерживаются. Им не очень нравится преобладание на телестройке девушек свободных нравов и «старичков», которые зря вернулись на Поляну. Однако «возвращенцы» и и девушки со свободными нравами — это уже сплочённый коллектив, который не терпит конкуренции в борьбе за место на брёвнах. Кто прав в такой ситуации?