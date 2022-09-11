Представили новое видео по Skull & Bones от Ubisoft с геймплеем на кораблях

Вадим Карасев





Пиратский экшен Skull & Bones издательства Ubisoft должен выйти уже 8 ноября на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Проект нового поколения уже неоднократно показывали, а в рамках шоу Ubisoft Forward представили новый геймплей.

Ниже можно посмотреть новое видео по Skull & Bones, которое разработчики представили сегодня. В нем демонстрируется геймплей на кораблях: их кастомизация, действия в сражениях и прочее.

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Напомним, игра Skull & Bones не выйдет на поколении Xbox One и Playstation 4.