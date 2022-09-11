Премьер Греции призвал ЕС ввести потолок цен на весь закупаемый газ

Вадим Карасев

Премьер Греции Мицотакис призвал ЕС ввести потолок цен на весь газ, а не только российский

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Евросоюз (ЕС) ввести потолок цен на весь закупаемый газ, а не только на топливо из России. Его слова приводит агентство «Прайм».

Причиной Мицотакис назвал необоснованно высокие цены на газ — за два года они выросли в десять раз, заявил премьер. «Греция одной из первых предложила Евросоюзу ввести общий потолок импорта газа. Не только на российский природный газ. Потолок по индексу на бирже TTF. Не знаем, будет ли принято такое предложение», — пояснил он, выразив надежду на изъятие сверхдоходов у экспортеров голубого топлива.

Он также пообещал грекам щедрые субсидии на траты за отопление газом и готовность уменьшить цены на солярку для ее использования в качестве обогрева. «Не может быть для конечного потребителя цена такой, какая она сейчас», — высказался премьер.

Мицотакис также предрек трудную зиму, заверив при этом, что правительство сделало «все возможное, чтобы обеспечить Греции достаточное количество энергии».

Ранее министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас рассказал, что стране удалось снизить спрос на газ более чем на 14 процентов за последние месяцы.