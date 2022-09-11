Премьер Греции призвал ЕС ввести потолок цен на весь закупаемый газ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Премьер Греции призвал ЕС ввести потолок цен на весь закупаемый газ

Премьер Греции призвал ЕС ввести потолок цен на весь закупаемый газ

Премьер Греции призвал ЕС ввести потолок цен на весь закупаемый газПремьер Греции Мицотакис призвал ЕС ввести потолок цен на весь газ, а не только российский

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Евросоюз (ЕС) ввести потолок цен на весь закупаемый газ, а не только на топливо из России. Его слова приводит агентство «Прайм».

Причиной Мицотакис назвал необоснованно высокие цены на газ — за два года они выросли в десять раз, заявил премьер. «Греция одной из первых предложила Евросоюзу ввести общий потолок импорта газа. Не только на российский природный газ. Потолок по индексу на бирже TTF. Не знаем, будет ли принято такое предложение», — пояснил он, выразив надежду на изъятие сверхдоходов у экспортеров голубого топлива.

Он также пообещал грекам щедрые субсидии на траты за отопление газом и готовность уменьшить цены на солярку для ее использования в качестве обогрева. «Не может быть для конечного потребителя цена такой, какая она сейчас», — высказался премьер.

Мицотакис также предрек трудную зиму, заверив при этом, что правительство сделало «все возможное, чтобы обеспечить Греции достаточное количество энергии».

Ранее министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас рассказал, что стране удалось снизить спрос на газ более чем на 14 процентов за последние месяцы.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Перминов: "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на Дальнем Востоке
Перминов: "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на
В России угрозу глобального продовольственного кризиса назвали реальной
В России угрозу глобального продовольственного кризиса назвали
Житель США признался в участии в криптовалютной пирамиде на $100 млн
Житель США признался в участии в криптовалютной пирамиде на $100 млн
Digital Foundry протестировали режим 60 FPS в Cyberpunk 2077 на Xbox Series S
Digital Foundry протестировали режим 60 FPS в Cyberpunk 2077 на Xbox
Благотворительность или самовредительство: почему нельзя отдавать старую одежду и обувь даже нуждающимся
Благотворительность или самовредительство: почему нельзя отдавать
Памфилова назвала избирательную кампанию "живой, но скучноватой с точки зрения нарушений"
Памфилова назвала избирательную кампанию "живой, но скучноватой
Путин призвал Макрона повлиять на Украину из-за обстрелов Запорожской АЭС
Путин призвал Макрона повлиять на Украину из-за обстрелов Запорожской
Премьер Греции призвал ЕС ввести потолок цен на весь закупаемый газ
Премьер Греции призвал ЕС ввести потолок цен на весь закупаемый газ
Великобритании предрекли роль посмешища при новом премьере
Великобритании предрекли роль посмешища при новом премьере
Филипп Киркоров заявил о планах дебютировать в театре в качестве актера
Филипп Киркоров заявил о планах дебютировать в театре в качестве
Сообщение о нарушениях на избирательном участке в Самаре оказалось недостоверным
Сообщение о нарушениях на избирательном участке в Самаре оказалось
Жена Иосифа Кобзона была в шоке от его гиперактивности
Жена Иосифа Кобзона была в шоке от его гиперактивности

Топ на сегодня

Раскрыт страх Байдена перед Россией
Раскрыт страх Байдена перед Россией
Вестник DeFi: TVL вырос до $60 млрд, а в ФРС увидели угрозу в DeFi-секторе
Вестник DeFi: TVL вырос до $60 млрд, а в ФРС увидели угрозу в
Крипторынок наводнили посвященные королеве Елизавете II мем-токены
Крипторынок наводнили посвященные королеве Елизавете II мем-токены
Как помочь мужчине справиться с депрессией, симптомы депрессивного состояния
Как помочь мужчине справиться с депрессией, симптомы депрессивного
Путин и Собянин открыли в Москве самое большое колесо обозрения в Европе
Путин и Собянин открыли в Москве самое большое колесо обозрения в

Еще по теме

Премьер Греции предупредил об «очень трудной зиме»
Премьер Греции призвал депутатов пополнить фонд борьбы с COVID-19
Греция предлагает разрешить туры между странами, справившимися с COVID-19
Греция не согласна с условиями использования коронавирусной помощи от ЕС