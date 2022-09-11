Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл вместе почтили память Елизаветы II

Вадим Карасев

Принц Уильям и принц Гарри с супругами Кейт Миддлтон и Меган Маркл впервые более чем за два года появились вместе на публике. В субботу, 10 сентября, они вышли поприветствовать людей, собравшихся у Виндзорского замка.









Обе пары были одеты в черное. Они пообщались с доброжелателями и осмотрели цветы и записки, которые те оставили у замка в память об умершей Елизавете II.









Как сообщает Page Six, инициатором громкого воссоединения стал принц Уильям, а принц Гарри с радостью принял его предложение. Толпа встретила внуков королевы и их жен овациями. Один из поклонников подарил принцу Уильяму плюшевого медвежонка Паддингтона, которого очень любила Елизавета II. Кейт Миддлтон и Меган Маркл британцы вручили цветы.













В последний раз Уильям, Кейт, Гарри и Меган выходили вместе в свет 9 марта 2020 года — они посетили службу в честь Дня Содружества наций. В том же году герцог и герцогиня Сассекские отказались от королевских полномочий и переехали в США, с тех пор в прессе не утихали слухи о напряженных отношениях между Уильямом и Гарри.

Многие надеялись, что после смерти Елизаветы II в отношениях между братьями произойдет потепление, и, возможно, эти ожидания были не беспочвенны.









Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября. Когда врачи сообщили об ухудшении ее здоровья, в замок Балморал, где она провела последние недели жизни, незамедлительно съехались ее дети и внуки. Как недавно сообщила газета The Sun, принца Гарри просили прибыть для прощания с бабушкой без жены, из-за чего он приехал с опозданием, когда королевы уже не стало.

Новым королем Великобритании был объявлен старший сын Елизаветы, принц Чарльз. Монарх взял себе имя Карл III. Вчера, 10 сентября, прошла официальная церемония его вступления на престол.

Ольга Петелина