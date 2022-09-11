Путин и Собянин открыли в Москве самое большое колесо обозрения в Европе

Вадим Карасев

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи совместно с мэром столицы Сергеем Собяниным открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ – самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире.

Президент и мэр, выступая в концертном зале "Зарядье" на праздничном концерте в честь 875-летия Москвы, связались по видеосвязи с ВДНХ. Путин дал разрешение на первый запуск колеса обозрения.

До сентября 2022 года крупнейшим действующим колесом обозрения в Европе был британский "Лондонский глаз" (London Eye) высотой 135 метров. Теперь почетное звание принадлежит 140-метровому аттракциону "Солнце Москвы" на ВДНХ.

140-метровый аттракцион "Солнце Москвы" на ВДНХ

"Солнце Москвы" состоит из 30 закрытых кабин, в каждой может поместиться до 15 гостей. Кабины оснащены системой видеонаблюдения, кнопкой связи с оператором и климат-контролем. По предварительным оценкам, колесо обозрения будет привлекать более 2,5 млн посетителей ежегодно.

День города в Москве будут отмечать два дня — 10 и 11 сентября. В эти дни пройдут свыше 200 мероприятий. В их числе концерты, театрализованные представления, фестивали, ярмарки и другие события, интересные как детям, так и взрослым. Программу составляли с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в проекте "Активный гражданин": о празднике высказались не мене 420 тыс. человек.

Московский транспорт в День города не будет останавливать работу на ночь. Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут открыты с 05:30 10 сентября до 01:00 12 сентября. К тому же продолжат работать 16 ночных маршрутов автобусов и электробусов, три из которых — круглосуточные.