Раскрыты масштабы зависимости военной промышленности США от Китая
США будет сложно найти замену поставляемым из Китая редкоземельным металлам, которые крайне востребованы в американской военной промышленности, рассказал в интервью китайской газете Global Times военный аналитик Вэй Дунсюй.
Даже если замена будет найдена, она будет краткосрочной и сделает производство дороже.
В случае если США не удастся найти на мировом рынке редкоземельные металлы по той же цене и в том же объеме, что поставляет Китай, это может ударить по военным возможностям как самих Штатов, так и их союзников, покупающих американское оружие. Объемы рынка, о котором идет речь, оцениваются примерно в $500 млрд.
Ранее стало известно, что США были вынуждены приостановить производство истребителей F-35 из-за того, что в них используется поставляемый из Китая сплав. Его импорт без получения специального одобрения был запрещен Конгрессом. На создание одного F-35 уходит 417 килограмм редкоземельных металлов. В этом году было произведено 88 F-35 от общего плана в 148-153, и поставка остальных самолетов остается под угрозой.
Китай контролирует почти 90% мирового рынка редкоземельных металлов, в том числе около 80% рынка США. Вашингтон располагает запасами примерно на год, а Китай давно угрожает перекрыть поставки, что приведет к серьезным проблемам американского ВПК, если оружейным корпорациям не удастся найти альтернативных поставщиков.