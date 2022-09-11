Раскрыты масштабы зависимости военной промышленности США от Китая
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Раскрыты масштабы зависимости военной промышленности США от Китая

Раскрыты масштабы зависимости военной промышленности США от Китая

США будет сложно найти замену поставляемым из Китая редкоземельным металлам, которые крайне востребованы в американской военной промышленности, рассказал в интервью китайской газете Global Times военный аналитик Вэй Дунсюй.

Даже если замена будет найдена, она будет краткосрочной и сделает производство дороже.


"Китай имеет полную отраслевую линию в разведке, добыче и производстве редкоземельных элементов и пользуется эффектом масштаба, поэтому в настоящее время США будет очень сложно заменить все китайские продукты из редкоземельных металлов во всем высокотехнологичном оборудовании", - пояснил аналитик.

В случае если США не удастся найти на мировом рынке редкоземельные металлы по той же цене и в том же объеме, что поставляет Китай, это может ударить по военным возможностям как самих Штатов, так и их союзников, покупающих американское оружие. Объемы рынка, о котором идет речь, оцениваются примерно в $500 млрд.

Ранее стало известно, что США были вынуждены приостановить производство истребителей F-35 из-за того, что в них используется поставляемый из Китая сплав. Его импорт без получения специального одобрения был запрещен Конгрессом. На создание одного F-35 уходит 417 килограмм редкоземельных металлов. В этом году было произведено 88 F-35 от общего плана в 148-153, и поставка остальных самолетов остается под угрозой.

Китай контролирует почти 90% мирового рынка редкоземельных металлов, в том числе около 80% рынка США. Вашингтон располагает запасами примерно на год, а Китай давно угрожает перекрыть поставки, что приведет к серьезным проблемам американского ВПК, если оружейным корпорациям не удастся найти альтернативных поставщиков.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Раскрыты масштабы зависимости военной промышленности США от Китая
Раскрыты масштабы зависимости военной промышленности США от Китая
Infinity, езда на красный, перцовка, велосипедист: конфликт на дороге
Infinity, езда на красный, перцовка, велосипедист: конфликт на дороге
ЦИК попросил регионы повременить с подведением итогов выборов
ЦИК попросил регионы повременить с подведением итогов выборов
Apple представила A16 Bionic, нейросеть сгенерировала трейлер к фильму и другие новости из мира ИИ
Apple представила A16 Bionic, нейросеть сгенерировала трейлер к
Ubisoft представила 3 части Assassin’s Creed для консолей Xbox
Ubisoft представила 3 части Assassin’s Creed для консолей Xbox
Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл вместе почтили память Елизаветы II
Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл вместе почтили
Близнецам нельзя спешить, а Львам нужно поторопиться: женский гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Близнецам нельзя спешить, а Львам нужно поторопиться: женский
Эти 20 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 13-16 сентября + релизы в Game Pass
Эти 20 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 13-16 сентября +
Житель Владивостока закрасил зебру, чтобы не нарушать ПДД
Житель Владивостока закрасил зебру, чтобы не нарушать ПДД
ЕДГ-2022: в Кирове на выборах губернатора проголосовала "Дымковская барыня"
ЕДГ-2022: в Кирове на выборах губернатора проголосовала
Премьер Греции предупредил об «очень трудной зиме»
Премьер Греции предупредил об «очень трудной зиме»
Российский регион выразил желание принять беженцев с Украины
Российский регион выразил желание принять беженцев с Украины

Топ на сегодня

В Нью-Йорке прошел показ Fendi. Среди гостей — Ким Кардашьян, Сара Джессика Паркер, Наоми Уоттс. На подиуме — Линда Евангелиста
В Нью-Йорке прошел показ Fendi. Среди гостей — Ким Кардашьян, Сара
Использование дрона на горе Эверест
Использование дрона на горе Эверест
Названы самые популярные продукты у россиян летом
Названы самые популярные продукты у россиян летом
Раскрыт страх Байдена перед Россией
Раскрыт страх Байдена перед Россией
Вестник DeFi: TVL вырос до $60 млрд, а в ФРС увидели угрозу в DeFi-секторе
Вестник DeFi: TVL вырос до $60 млрд, а в ФРС увидели угрозу в

Еще по теме

Китай нашел способ ответить США на запрет Huawei
США угрожает дефицит редкоземельных металлов из Китая и России: готовятся беспрецедентные меры
Россия решила воспользоваться торговой войной и «подвинуть» Китай
Китайские СМИ допустили поставки оружия врагам США в ответ на политику Трампа