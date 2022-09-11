Российские танкисты подбили два украинских танка и захватили американский БТР

Вадим Карасев

Минобороны России: танкисты ЮВО захватили на Украине американский бронетранспортер М-113

Танкисты Южного военного округа (ЮВО) на южном направлении спецоперации на Украине подбили три единицы тяжелой бронетехники противника, в том числе американский бронетранспортер М-113, его захватили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что экипажи танков Т-90 подавили огнем и уничтожили противника, предпринявшего попытку прорыва на южном направлении. В результате были подбиты два украинских танка и один бронетранспортер М-113 американского производства. БТР эвакуировали с передовой в качестве трофея.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие применили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», действуя в составе изюмско-балаклейской группировки войск, и сравнили их действие со снайперской винтовкой. «"Солнцепек", выжигает все, что можно. Площадь поражения — до трех футбольных полей», — сообщил командир батальона. По его словам, от огнеметной системы очень тяжело скрыться.