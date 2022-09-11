Российский телеведущий раскрыл серьезный диагноз Ротару

Вадим Карасев

PROZVEZD: телеведущий Соседов заявил, что у певицы Ротару эмфизема легких

Российский телеведущий Сергей Соседов рассказал о серьезном диагнозе певицы Софии Ротару. Об этом сообщает PROZVEZD.

«У нее эмфизема легких, ей показан только крымский климат. В Киеве ей жить очень тяжело, задыхалась всегда. Поэтому в Крыму всегда жила, была там "и царь, и Бог"», — заявил Соседов.

Часть жизни Ротару прожила в Крыму, а также успела обзавестись роскошной недвижимостью на полуострове. По информации СМИ, певица давно отказывается от частных выступлений из-за серьезных проблем со здоровьем. Однако 7 августа 73-летняя исполнительница переехала в село Маршинцы (Украина), где прошло ее детство.

«Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях», — сообщала артистка.

Ранее сообщалось, что София Ротару находится в США. Об этом рассказал российский продюсер и актер Леонид Дзюник. Продюсер отметил, что исполнительница имеет право гордиться своей родиной, так как ранее отказалась от гражданства России.

