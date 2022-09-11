С какими типами людей никогда нельзя общаться, чем опасны токсичные особы

Есть такие типы людей, с которыми лучше не общаться. И если в вашей жизни есть такие токсичные особы, нужно принять ответственное решение, что с ними делать дальше. Кто-то предпочтет вычеркнуть их из своей жизни, а кто-то продолжит общение. Решает каждый сам. Но важно знать, что если такие люди будут все время в вашем окружении, у вас не будет сил и времени, чтобы достичь чего-то хорошего.

Почему нужно избегать постоянных жертв

Мы постоянно слышим, что важно открыто рассказывать о своих чувствах, особенно это касается представителей сильного пола. Это можно назвать хорошей привычкой. Уровень самоубийств среди мужского пола всегда был больше, отчасти из-за того, что они не способны высказать свою боль словами. Но всему есть предел.

Постоянная жертва рассказывает свои душераздирающие истории в самых неподходящих ситуациях, она не упустит момента пожаловаться, поведать о своей печали и переживаниях. Если вы проявите сочувствие хоть раз, такой токсичный человек не отстанет.





На самом деле человек, который испытывает настоящую боль, будет искать помощь у более опытных людей. Вылить душу коллеге по работе не пройдет. Страждущий человек в основном не стремится, чтобы боль поглощала его. А постоянная жертва только плачет и никогда не сможет отплатить взаимностью своему слушателю.

Как только вы попробуете рассказать что-то свое или пожаловаться на свои проблемы, жертва всеми способами будет стараться снова обратить внимание на себя.

Нужно ли избегать сплетников

Очень важно слышать, когда человек хвалит чьи-то положительные качества в его отсутствие. Это постоянно считалось признаком уверенной и положительной личности. Люди, которые обсуждают других с плохой стороны за их спинами, не смогут заслужить доверие.





Каждый из нас может думать в негативном свете о ком-то из нашего окружения. Однако не все делятся такими мыслями со всеми подряд – это мелочное и отвратительное поведение. Важно знать, что если вам кто-то плохо говорит о своем знакомом, нет никакой гарантии, что и вас он не станет обсуждать.

Человеку, который не может сопереживать, нельзя доверять ни при каких обстоятельствах. У него нет сочувствия, а следовательно, и совести. Он не станет церемониться и запросто раскроет ваши тайны первому встречному, не заботясь о чувствах.

Почему лучше избегать искателей коротких путей

Есть такие люди, которые очень уверены в себе, по крайней мере так кажется. Однако за пышным облаком пафоса чаще всего скрывается неуверенность в своих силах. Такой человек будет специально унижать или руководить другими, чтобы самому чувствовать себя лучше.





Это задиры и нарциссы. Кажется, что все у них есть: и карьера, и деньги, и внимание. Но если заглянуть в их жизнь глубже, можно понять, что они обычные маленькие дети, у которых тело выросло, а мозг и душа — нет.

Не стоит тратить свое время на любителей легких путей. И разговор тут явно не о том, кто знает, как сократить путь до ближайшего магазина. Это человек, который по жизни выбирает легкую дорогу. Он чаще всего небрежен, импульсивен, ему не хватает совести. Ему хочется получить все и сразу. А это означает, что ему нельзя доверять ни в отношениях, ни в работе. Им нужна легкая жизнь сейчас и без лишних услий.