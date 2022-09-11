Сергей Шнуров угодил в скандал с новой песней

Певец Сергей Шнуров представил очень скандальную песню. Российский артист пошел вразнос. В день, когда российская столица отмечает свое 875-летие, его группа «Ленинград» дала большой концерт в Лужниках. На концерте Шнуров исполнил песню «Москва, по ком звонят твои колокола?», текст которой удивляет своим провокационным характером, особенно в свете сложной ситуации в мире. «Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной, И тлеет бывший Избирком», - такими словами начинается песня.Далее следует рассказ о том, что сгорели известные политики с перечислением их по фамилиям (не забыт и известный оппозиционер, отбывающий срок в колонии), сгорели люди на Болотной площади, а также сотрудники правоохранительных органов. Присутствует в песне и нецензурная лексика. Видео с концерта «Ленинграда» активно распространяется по в социальных сетях. Песня Шнурова оказалась не новой, но для многих до сегодняшнего дня не знакомой. Многие россияне уже выразили возмущение по поводу поведения скандального артиста.