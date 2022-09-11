Си Цзиньпин впервые за два года покинет Китай из-за встречи с Путиным

Вадим Карасев

Лидер КНР Си Цзиньпин впервые с начала пандемии покинет Китай ради встречи с Путиным

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин на этой неделе впервые более чем за два года покинет Китай и отправится в Центральную Азию, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. На это обратило внимание Reuters.

Указывается, что поездка за границу станет для Цзиньпина первой с начала пандемии COVID-19.

Встреча Путина и Си Цзиньпина планируется на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане. Мероприятие запланировано на 15-16 сентября, в нем примут участие главы 15 государств.

Ранее Путин также сообщал, что в рамках ШОС состоится трехсторонняя встреча с лидерами КНР и Монголии.