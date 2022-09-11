София Ротару тяжелобольна, заявил Соседов

Музыкальный критик рассказал, что певице Софии Ротару жить в Киеве тяжело. С начала проведения специальной военной операции София Ротару молчала. Известно было лишь то, что она помогала украинским военнослужащим. Недавно артистка все-таки высказалась в защиту своей страны, спровоцировав массовые негодования среди других граждан. 75-летняя исполнительна хита «Я ж его любила» имела недвижимость в Крыму и всю жизнь прожила там из-за особенностей здоровья, которому подходит только климат полуострова. Когда началась СВО», Ротару вернулась в свой отчий дом — село Маршинцы. «Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях», — писала недавно артистка у себя на странице.Но музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Софии Михайловне необходимо вернуться в Ялту. «У нее эмфизема легких, ей показан только крымский климат. В Киеве ей жить очень тяжело, в Москве — и подавно. Она здесь задыхалась всегда. Поэтому в Крыму всегда жила, была там «и царь, и Бог», — поделился своим мнением журналист. 54-летний телеведущий считает, что певицу не нужно осуждать из-за ее политической позиции, цитирует Prozvezd. Стоит отметить, что многие публичные персоны и даже политики просят отобрать у Ротару дом на полуострове. Депутат Роман Худяков объяснил, что для конфискации имущества нужны специальные проверки, которые, к слову, уже начались. «Я понимаю россиян, понимаю жителей Крыма, хочется изъять — да и все. Но мы так не поступаем. Проверка законности приобретения исторического особняка, а также налоговый аудит в ближайшее время будут запущены. И если выявятся нарушения, можно по факту судебного разбирательства передать особняк музыкальной школе или студии звукозаписи», — заявил госдеятель в соцсетях.